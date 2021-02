TEL: Košickí hokejisti nestačili na Nové Zámky

HC Košice - HC Nové Zámky 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 43. Chovan (Klhůfek) - 8. Jurík (Obdržálek, Seppänen), 13. Clarke (Števuliak), 60. Rogoň. Rozhodovali: T. Orolin, Žák - Frimmel, Bogdaň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



zostavy:



HC Košice: Vay - Pavlin, Nemčík, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Petran - Réway, Mráz, Chovan - Klhůfek, Poirier, Lapšanský - Milý, Eliaš, Jokeľ - Jenyš, Havrila, Frič - Štefančík



HC Nové Zámky: Kiviaho - Västilä, Hain, Roman, Clarke, Holenda, Fereta, Šeliga - Okoličány, Iacobelis, Varga - Obdržálek, Seppänen, Jurík - Rogoň. Doggett, Števuliak - Majdan, Ondrušek, Zahradník - Tóth

Košice 16. februára (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:1.Prvá tretina patrila herne aj gólovo hosťom. Domáci mali v úvode zápasu dve nádejné gólové príležitosti, ale tie nedotiahli do želaného konca a následne prevzali iniciatívu Novozámčania. Tí sa poľahky dostávali cez stredné pásmo a často ohrozovali brankára Vaya. V 8. minúte domáci neustrážili Juríka, ktorý zblízka dorazil puk za košického brankára - 0:1. Organizovaná obrana hostí bola pre Košičanov naďalej veľká prekážka a v 13. minúte inkasovali druhýkrát. Obranca Clarke dorazil puk vo vzduchu v rámci pravidiel, čo potvrdil aj videorozhodca - 0:2. Ďalší gól hostí krátko na to nepridal Obdržálek, na opačnej strane neuspel Slovák.V 22. minúte nepridal tretí gól hostí Števuliak, keď jeho individuálnu akciu zmaril Vay. Domáci sa krátko na to dostali k prvej presilovke, v ktorej síce zovreli súpera, ale brankára Kiviaha neprekonali. Hostia mali v druhej tretine hru pod kontrolou, bez väčších problémov čelili košickým snahám o kontaktný gól. Skóre sa nezmenilo ani počas vylúčení Haina či Nemčíka, sľubnú šancu nevyužil v presilovke Seppänen.V 42. minúte vybojoval Klhůfek puk pre Chovana, ktorý zblízka upravil na 1:2. Domáci ožili, často sa hralo pred Kiviahom, no ten zmaril aj dve sľubné šance Klhůfeka v presilovke v 49. minúte. Po nej sa dostal do krátkeho úniku Števuliak, no ani jeho brejk sa neskončil gólom. Košičania mali v závere tretej tretine presilovku podporenú hrou bez brankára, no Kiviaha neprekonali. Naopak, na konečných 1:3 uzavrel Rogoň.