TEL: Kundrík, Beňo a Lukošík predĺžili zmluvy so Slovanom Bratislava

Bratislava 16. marca (TASR) - Vedenie hokejového HC Slovan Bratislava uzavrelo nové kontrakty s Petrom Kundríkom, Michalom Beňom a Adamom Lukošíkom. Klub Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kundrík, odchovanec HK Poprad, prišiel do Slovana pred sezónou 2020/2021. V nej zatiaľ odohral 40 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 6 gólov, 2 asistencie a 18 trestných minút.



Beňo je odchovanec "belasých" a vo veku 19 rokov už má za sebou skúsenosti s hokejom vo Fínsku i v zámorskej súťaži NAHL. V prebiehajúcom ročníku zatiaľ odohral za Slovan 38 zápasov, v ktorých strelil 1 gól a pripísal si 4 trestné minúty.



Lukošík začal s hokejom v Prešove, od roku 2018 je súčasť bratislavského klubu. V sezóne 2020/2021 zatiaľ nastúpil do 11 zápasov s bilanciou 2 asistencie a 8 trestných minút.



Podľa vyjadrenia klubu by mala táto trojica dostať v nasledujúcej sezóne viac priestoru a s tým súvisiaci vyšší "icetime".



Na dvojročnom kontrakte s "belasými" sa nedávno dohodol aj kanadský útočník Brant Harris.