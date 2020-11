TEL: Liptovský Mikuláš odohrá stredajší zápas vo Zvolene

Zvolen 18. novembra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša nastúpili na stredajšiu dohrávku 14. kola Tipos extraligy vo Zvolene po predchádzajúcich dvoch neodohratých zápasoch v Detve a Košiciach. Ak by neodohrali ani tretí duel, mužstvu by hrozili tri kontumácie a vylúčenie zo súťaže.



MHK 32 Liptovský Mikuláš disponuje licenciou Tipos extraligy, no vedenie klubu ju chcelo previesť do novej spoločnosti ŠK 32 Liptovský Mikuláš, čo však neodsúhlasil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Nový subjekt zazmluvnil hokejistov aj realizačný tím. SZĽH nateraz odmieta hráčov preregistrovať do ŠK 32. "Podmienky sme splnili, ale nedostali sme potvrdenie na licenciu od Slovenského zväzu ľadového hokeja," uviedol generálny manažér MHK 32 a zároveň konateľ spoločnosti ŠK 32 Liptovský Mikuláš Milan Čanky pred stredajším duelom vo Zvolene. "Chalani chcú hrať a chceme hrať aj my ako klub. Po debate s čelnými predstaviteľmi sme sa dohodli, že vo Zvolene nastúpime pod hlavičkou MHK 32 a ostatné veci by mali riešiť na stretnutí primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom."



Predstavitelia oboch spoločností MHK 32 aj ŠK 32 si uvedomovali zložitú situáciu v prípade, že by hokejisti a realizačný tím nevycestoval na stredajší zápas do Zvolena. "Boli sme si vedomí, čo nám hrozí. Nechceme dostať hráčov do pozície, že by zostali bez roboty a výplaty. Niektorí živia svoje rodiny, potrebujú peniaze. Ak by sme do Zvolena nepricestovali, tak je koniec mikulášskeho hokeja, minimálne na túto sezónu. Vieme, aké sankcie vyplývajú z troch kontumácií a málo chalanov z tohto kádra by si našlo nové zamestnanie v priebehu pár dní, takže z tohto hľadiska sme nechceli chalanom spôsobiť problémy. Máme záujem, aby hrali. Dostanú výplatu ako majú podpísané zmluvy, či už budú hrať pod hlavičkou MHK 32 alebo ŠK 32," uviedol Milan Čanky.