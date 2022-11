TEL: Liptovský Mikuláš podpísal zmluvu s brankárom Durným

Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) - Hokejový tím MHk 32 Liptovský Mikuláš podpísal zmluvu so slovenským brankárom Romanom Durným do konca sezóny 2022/2023. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.



Dvadsaťštyriročný Durný prichádza do 10. tímu tabuľky Tipos extraligy po mesačnom pôsobení v mužstve HC Košice. Anaheim Ducks si ho v roku 2018 vybral v drafte zo 147. miesta (5. kolo), no v NHL neodchytal ani jeden zápas. V zámorí pôsobil najmä v juniorskej USHL a nižšej súťaži ECHL.