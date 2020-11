TEL: L.Mikuláš angažoval obrancu Pavúka, skončila trojica hráčov

Liptovský Mikuláš 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Branislav Pavúk sa stal novou akvizíciou extraligového MHk 32 Liptovský Mikuláš. V tíme trénera Milana Jančušku už naopak nepokračujú Patrik Bečka, Adam Nechal a Kevin Gabor. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Pavúk bol v klube na skúške už v predsezónnom období, no vtedy sa ešte s Liptákmi nedohodol na zmluve. Ligovú premiéru v novom drese absolvuje už v piatkovom zápase proti Novým Zámkom. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 162 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 5 gólov, 9 asistencií, 107 trestných minút a 14 záporných bodov.



Bečka stihol v extraligovej sezóne 2020/2021 odohrať 4 zápasy, v ktorých nebodoval a do štatistík si pripísal iba 5 mínusových bodov. Do Liptovského Mikuláša prišiel po vlaňajšom pôsobení v Nových Zámkoch, respektíve v prvoligových Topoľčanoch.



Ani odchovanec Liptovského Mikuláša Adam Nechaj v sezóne 2020/2021 zatiaľ nebodoval. Stihol nastúpiť iba do zápasu proti Detve, od 2. októbra sa v zostave Liptákov neobjavil.



Švédskemu rodákovi so slovenskými koreňmi Kevinovi Gaborovi nevyšiel ani druhý pokus o angažmán v slovenskej extralige. Pred sezónou 2020/2021 neuspel na skúške v Banskej Bystrici, úspešne nedopadol ani jeho angažmán v Liptovskom Mikuláši.