TEL: Michalovce angažovali kanadského útočníka Winquista

Michalovce 24. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Joshua Winquist bude druhýkrát v kariére pôsobiť v slovenskej extralige. Bývalý hráč Banskej Bystrice sa dohodol na spolupráci s klubom HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



Winquist hral za Banskú Bystricu v prvej polovici sezóny 2020/2021. V 22 zápasoch nazbieral 21 kanadských bodov za 2 góly a 19 asistencií. Bola to pre neho prvá skúsenosť s európskym hokejom, po ktorej zamieril začiatkom januára 2021 späť do zámorskej súťaže ECHL. V nej následne pôsobil aj v ročníku 2021/2022, v ktorom odohral vo farbách tímov Reading Royals a Allen Americans celkovo 42 stretnutí so ziskom 36 bodov (16+20).



Po príchode Winquista sú na súpiske michalovskej Dukly traja legionári - v tíme pokračuje český brankár Tomáš Vošvrda, novou tvárou je americký obranca Zach Osburn.