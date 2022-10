TEL: Michalovce angažovali lotyšských útočníkov Zabunovsa a Pavlovsa

Michalovce 12. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce pribudli lotyšskí útočníci Patriks Zabunovs a Vitalijs Pavlovs. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Krídelník Zabunovs prišiel z Dinama Riga a v novom pôsobisku podpísal zmluvu do konca sezóny 2022/2023. V ročníku 2021/2022 hral aj v českej extralige, v ktorej získal v 32 zápasoch 16 bodov (9+7).



Stredný útočník Pavlovs absolvuje v Michalovciach skúšku s opciou do konca sezóny. Za sebou má angažmány vo Fínsku, USA i Kazachstane. Lotyšsko reprezentoval na štyroch MS a aj na ZOH 2014 v Soči. Obaja by mali absolvovať svoju extraligovú premiéru v piatkovom zápase na ľade Liptovského Mikuláša.



Angažovanie dvoch cudzincov je reakcia michalovského klubu na nedávne odchody legionárov Dannyho Krista a Chrisa Winquista. Dukla potvrdila odchod obrancu Jakuba Cibáka na mesačné hosťovanie do českého klubu SC Kolín.