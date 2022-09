TEL: Michalovce angažovali ruského obrancu Glazkova

Michalovce 22. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce pribudol 30-ročný ruský obranca Nikita Glazkov. Bude to pre neho druhé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v ročníku 2021/2022 obliekal dres Prešova. Michalovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Glazkov odohral v extraligovom ročníku 2021/2022 celkovo 35 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 11 asistencií a 12 trestných minút. "Naši tréneri prišli s požiadavkou, že potrebujeme ešte jedného všestranného obrancu, ktorého by sme vedeli použiť v oslabeniach, ale aj v presilovkách. Ivana sme mali v hľadáčiku už pred sezónou, preto som rád, že sa podarilo skompletizovať tento transfer," uviedol športový manažér michalovského klubu Marek Mašlonka.