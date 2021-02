TEL: Michalovce angažovali štvoricu hráčov

Michalovce 15. februára (TASR) - Extraligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval v posledný deň prestupov v hokejovej Tipos extralige štvoricu hráčov. Do Dukly zamieril fínsky útočník Matias Lehtonen a slovenskí útočníci Radoslav Mesároš, Roman Karaffa a Lukáš Lačný. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 25-ročného Lehtonena ide o prvé pôsobisko mimo Fínska. Doteraz hral najmä v druhej najvyššej fínskej súťaži, za sebou má však aj 62 zápasov v elitnej Liige. V ročníku 2020/2021 odohral za Tuto Hockey 18 zápasov, v ktorých získal 18 bodov za šesť gólov a 12 asistencií. Jeho brat Mikko pôsobí od sezóny 2020/2021 v Toronte Maple Leafs.



Odchovanec michalovského klubu Mesároš odohral v materskom klube prevažnú časť doterajšej kariéry, no zatiaľ nezískal stabilné miesto v extraligovom tíme. Počas sezóny 2019/2020 pôsobil v Michalovciach i Banskej Bystrici, ročník 2020/2021 začal v druhej najvyššej súťaži v Humennom. V 11 zápasoch získal dva kanadské body (1+1).



Roman Karaffa strávil predošlých šesť sezón vo švajčiarskom klube Biel-Bienne. Prešiel mládežníckymi výbermi, od sezóny 2019/2020 bol člen A-mužstva, ktoré účinkuje v najvyššej švajčiarskej súťaži. Viac zápasov však odohral na hosťovaní v nižšej súťaži. V ročníku 2020/2021 nastúpil za HC La Chaux-de-Fonds na 13 zápasov, v ktorých nebodoval. V Michalovciach bude na hosťovaní do konca sezóny 2020/2021.



Aj Lačný je odchovanec Michaloviec, od roku 2019 pôsobil v juniorskom tíme Slovana Bratislava. V drese "belasých" debutoval v najvyššej súťaži, v ktorej má zatiaľ odohraných päť zápasov bez bodového zápisu.



Novinkou z michalovského klubu je aj odchod brankára Vladimíra Glosára do prvoligového Humenného. V HC 19 vytvorí brankársku trojicu s Jergušom Spodniakom a Eugenom Rabčanom.