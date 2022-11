VIDEO: TEL: Michalovce doma zdolali Slovan Bratislava 2:1 v 15. kole

Tipos extraliga - 15. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 34. Buc (Bjalončík), 35. Zabusovs (Suja, Paločko) - 8. Fominych (Haščák). Rozhodovali: T. Orolin, Jobbágy - Gegáň, Hajnik, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Štajnoch, Hammond, Macejko, Mihalik - Zabusovs, Suja, Paločko - Žitný, Pavlovs, Bezúch - Vašaš, Buc, Bjalončík - Lapšanský, Galamboš, Chalupa - Prokopovič



Slovan: Coreau - MacKenzie, Beňo, Gachulinec, Maier, Žabka, Sersen, Hauser - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Gennaro, Haščák - Lukošík, Minárik, Zigo - Šotek, Kytnár, Matoušek

Michalovce 4. novembra - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 15. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 2:1. Do vedenia išli hostia gólom Daniila Fominycha z 8. minúty, no Michalovčania vďaka presným zásahom Patriks Zabusovs a Dávida Buca v rozpätí 87 sekúnd druhej tretiny otočili skóre.Pre Slovan to bola tretia prehra z uplynulých piatich zápasov. Hráči Michaloviec vrátili "belasým" prehru 1:4 z úvodného vzájomného duelu sezóny. Tím Michaloviec ešte neviedol nový tréner Roman Stantien, ale jeho asistenti Peter Kudelka a Dušan Devečka.