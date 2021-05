TEL: Michalovce už bez Louisa, vrátil sa do Cardiffu

Cardiff 28. mája (TASR) - Kanadský hokejový obranca Mark Louis sa po ročnom pôsobení v slovenskej Tipos extralige vrátil do Veľkej Británie. Už bývalý obranca Michaloviec bude opäť pôsobiť v klube Cardiff Devils, ktorého dres obliekal pred príchodom na Zemplín. Klub informoval o staronovej posile na oficiálnej stránke.



Louis odohral za Cardiff štyri sezóny, po ktorých zamieril na Slovensko. Za Michalovce odohral v ročníku 2020/2021 celkovo 51 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 6 asistencií, 165 trestných minút a 9 plusových bodov. V play off bol s 82 trestnými minútami najtrestanejší hráč celej súťaže.



Louis je štvrtý potvrdený odchod z michalovského klubu po sezóne 2020/2021. Okrem neho sa už s michalovským dresom rozlúčili aj jeho krajania Christophe Lalancette a Graeme McCormack, ktorí zamierili do Hradca Králové. V klube nepokračuje ani slovenský útočník Samuel Takáč, ktorý sa stal hráčom Slovana Bratislava.