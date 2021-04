TEL: Michalovce vyhrali v Trenčíne, postúpili do semifinále play off

HK Dukla Trenčín – HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 25. Paukovček (Beták) – 56. Bartánus (Galamboš, Southorn), 66. Bartánus (Regenda, Ťavoda). Rozhodovali: Baluška, Orolín – Kacej, Synek, vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Rajnoha, Jalasvaara, Urban – Berisha, Reddick, Kettunen – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Valach, Paukovček, Beták – Sádecký, Švec, Sojčík – Krajč



Michalovce: Škorvánek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Ťavoda, Louis, Southorn, Šedivý – Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti – Regenda, Galamboš, Bartánus – Šoltés, Suja, Takáč – Török, Lehtonen, Mašlonka – Lačný



/konečný stav série: 2:4, do semifinále postúpili Michalovce/

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke tréner HK Dukla Trenčín Ján Pardavý 2.apríla 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Trenčín 11. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce postúpili prvýkrát do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy 2020/2021 a doplnili tak trio HK Poprad, HKM Zvolen a Slovan Bratislava. Michalovce zvíťazili v nedeľu v šiestom zápase štvrťfinále na ľade HK Dukla Trenčín 2:1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.V semifinále sú štyri najlepšie tímy po základnej časti. O finále si zahrajú Zvolen so Slovanom a Michalovce s Popradom.Šiesty zápas série sa začal zostra. Trenčania mali už v úvode výhodu presilovej hry. V dobrej pozícií sa ocitol na ľavom kruhu Berisha, ale jeho strela švihom letela tesne vedľa bránky. Na opačnej strane sa do brejkovej situácie dostal Lalancette. Jeho pokus sa odrazil od betónov Karjalainena. Hra mala rýchly spád a dlhé minúty sa hralo bez prerušenia. V 9. minúte mohol skóre otvoriť Korhonen, avšak domáci gólman včas sklapol chrániče. Aktívna hra z oboch strán pokračovala i naďalej. Vysoký forčeking bránil obom tímom v pokojnej rozohrávke. Prvá tretina gól nepriniesla a odohrala sa expresne rýchlo – už za 27 minút.Zápas vo vysokom nasadení pokračoval aj v prostrednej časti hry. V 22. minúte Bartánusovo nahodenie tečoval pred bránkoviskom Regenda. Karjalainen puk zastavil betónom. O dve minúty neskôr vystrelil McCormack a po odrazenom puku v zblízka v dorážke neuspel Korhonen. A tak úvodný gól padol na opačnej strane. Paukovčekov teč šiel tesne vedľa žŕdky, pred bránku ho vrátil Beták, aby ho v neprehľadnej situácií Paukovček poslal do siete. Hostia pridali na obrátkach a začali sa ešte viac tlačiť do útočnej tretiny. Vyrovnanie mal v polovici stretnutia na hokejke Regenda. Z medzikružia strelou z voleja ale netrafil priestor bránky. V 33. minúte mohol navýšiť vedenie Trenčanov Okuliar. Po odrazenom puku však trafil iba dobre stojaceho obrancu Michaloviec.Na začiatku záverečnej tretiny mali Trenčania výhodu presilovej hry, no Škorvánka prakticky neohrozili. Následne boli na ťahu Michalovce. V prehustenom strednom pásme sa presadzovali veľmi ťažko napriek fyzickej prevahe. Dlhé minúty neprichádzali žiadne šance. V 52. minúte sa puku po Takáčovej prihrávke dostal Šoltés. V dobrej pozícii medzi kruhmi netrafil puk ideálne. Hosťom sa napokon podarilo streliť vytúžený vyrovnávajúci gól v 56. minúte. Po trme-vrme pred domácou bránkou sa puku zmocnil Bartánus a strelou zblízka nedal Karjalainenovi šancu. A zápas tak posunul do predĺženia.V úvode predĺženia sa ocitol sám pred brankárom Beták, ale pri dorážke sa nepresadil. O pár minút neskôr neprepasíroval puk do siete Švec. Rozhodnutie priniesla 66. minúta. Ťavoda vystrelil od modrej čiary a dôrazný Bartánus doklepol puk za Karjalainenov chrbát., tréner Trenčína: ", tréner Michaloviec: "