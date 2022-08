TEL: Michalovce začali bez hlavného trénera, s tímom trénuje Regenda

Prípravné zápasy HK Dukla Ingema Michalovce:



utorok, 16. augusta: MAC Budapešť - Michalovce

piatok, 19. augusta: Michalovce - Ferencváros Budapešť

utorok, 23. augusta: Michalovce - Cracovia Krakov

štvrtok, 25. augusta: Cracovia Krakov - Michalovce

utorok, 30. augusta: HC Frýdek-Místek - Michalovce

streda, 31. augusta: GKS Jastrzebie - Michalovce

utorok, 6. septembra: HC 19 Humenné - Michalovce

piatok, 9. septembra: Michalovce - MAC Budapešť

nedeľa, 11. septembra: Michalovce - Tím Martina Dejdara (exhibícia)



káder HK Dukla Ingema Michalovce:



brankári: Jakub Hrubovský, Stanislav Škorvánek, Tomáš Vošvrda (ČR)

obrancovia: Jakub Cibák, Tariq Hammond (Kan.), Miroslav Macejko, Christián Michalčin, Vladimír Mihálik, Zach Osburn (USA), Martin Štajnoch, Adam Stripai

útočníci: Juraj Bezúch, Peter Bjalončík, Dávid Buc, Samuel Chalupa, Peter Galamboš, Danny Kristo (USA), Adam Lapšanský, Dávid Okoličány, Matúš Paločko, Radovan Puliš, Jakub Suja, Filip Vašaš, Johs Winquist (Kan.), Roman Žitný

Michalovce 4. augusta (TASR) - Na úvodnom spoločnom tréningu hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce v príprave na sezónu 2022/2023 chýbali kanadský tréner Tom Coolen a aj najnovšia posila obranca Tariq Hammond. Obaja by sa k tímu mali pripojiť počas druhého augustového týždňa.V úvode prípravy bude tímu absentovať aj obranca Adam Stripai, ktorý má reprezentačné povinnosti na MS hráčov do 20 rokov v Kanade. Po dohode s materským klubom absolvuje spoločnú prípravu aj Pavol Regenda, ktorý má pred sebou premiérovu sezónu v organizácii Anaheim Ducks. "" poznamenal bronzový olympionik.Michalovský klub má za sebou obdobie zmien, ktoré sa dotkli nielen hráčskeho kádra, ale aj realizačného tímu a športového úseku. Po sezóne 2021/2022 skončil riaditeľ klubu Martin Burinský, nahradil ho Marek Michajlo. Do pozície športového manažéra sa okamžite po ukončení hráčskej kariéry posunul Marek Mašlonka a fínskeho trénera Tomeka Valtonena nahradil Kanaďan Coolen. V pozícii asistentov budú Dušan Devečka a Peter Kudelka.Zatiaľ čo v nedávnej minulosti klub do veľkej miery vsádzal na tzv. fínsku cestu, v súčasnosti nie je v klube ani jeden hráč alebo tréner z Fínska. Do kádra pribudlo viacero skúsených hráčov s extraligovou minulosťou, ale aj (zatiaľ) štyria hráči zo zámoria, ktorí doteraz nehrali slovenskú extraligu. Novinkou sú nové farby aj logo, ktoré písmenami "MI" odkazuje na identitu mesta a dopĺňa hlavné logo, ktorým ostala líška.Klub v medzisezónnom období postupne predstavil hráčov, s ktorými počíta do nasledujúceho ročníka. Pôvodne medzi nimi figuroval aj obranca Eric Roy, s ktorým však klub pre pretrvávajúce zdravotné problémy ukončil spoluprácu. Krátko na to pribudol do kádra Tariq Hammond.Michalovský klub dosiahol najväčší úspech v sezóne 2020/21, v ktorej obsadil 3. miesto. V ročníku 2021/22 Michalovčania stroskotali už vo štvrťfinále proti Košiciam a skončili na 5. priečke. "" povedal športový manažér Marek Mašlonka.Michalovská Dukla má v pláne osem prípravných zápasov, v ktorých v nedávnom období došlo k zmene. V utorok 6. septembra mal tím nastúpiť proti HC Košice, no "oceliari" budú v tom čase na turnaji vo Švédsku a Michalovčania sa tak v rovnakom dátume predstavia v Humennom. Zverenci Toma Coolena odohrajú viacero prípravných zápasov proti tímom z Maďarska i Poľska a predsúťažné obdobie vyvrcholí exhibíciou proti Tímu Martina Dejdara.