TEL: Michalovce zdolali Spišskú Novú Ves v 26. zápase za sebou

TEL - 46. kolo - sumáre:



HC '05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 28. Gašpar (D. Jendek, Bačík), rozhodujúci sam. nájazd Bíreš – 13. Ventelä. Rozhodovali: Žák, M. Korba – Jedlička, Vyšný, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2130 divákov



Banská Bystrica: Sedláček – Holenda, Ďatelinka, Björkung, Bačik, Pavlin, Kojo, Luža, Frídel – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Výhonský, Tamáši, Šoltés – Troock, Kontos, Jendek – Urbánek, G. Gabor, Matej Bača



L. Mikuláš: M. Valent – Pavúk, Diakov, Novajovský, Marek Hudec, Mezovský, Ventelä, Bakala – Handlovský, Saari, Kriška – Michalík, Vankúš, Uhrík – Kalousek, Šmída, Braun – Štrauch, Kuru, Karsums







HC Košice - HC MV Transport Prešov 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Góly: 27. Pollock (Jääskeläinen, Southorn), 34. Pollock (Leskinen), 47. Pollock (Jääskeläinen) - 17. Gerlach (Girduckis, D. Jendroľ), 38. Gerlach (Giles. Campagna). Rozhodovali: Snášel, Štefik - Haringa, Knižka, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3265 divákov.



Košice: Janus - Deyl, Olsson, Southorn, Romančík, Šedivý, Ferenc, Novota - Leskinen, Pollock, Jääskeläinen - Tybor, Chovan, Bartánus - Paršin, Slovák, Lamper - Jokeľ, Linet, Rogoň - Havrila



Prešov: Rabčan - Giles, F. Fekiač, Lalík, Doetzel, D. Jendroľ, Turan - Nauš, Girduckis, Gerlach - Avcin, Šimun, Campagna - K. Jendroľ, Klíma, Žilka - Ščurko, Thomka, Milý







HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 17. Čacho (Tourigny, Valach), 35. Petráš (Valach). Rozhodovali: Výleta, Baluška - Orolin, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Nemčík (Trenčín) - Mamčics (Nové Zámky) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 783 divákov.



Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Starosta, Nemčík, Pietroniro, Ozols, Ulrych, Hlaváč – M. Valach, Čacho, Š. Petráš – Krajčovič, Flick, Thelin – D. Hudec, Sojčík, Šťastný – M. Sloboda, Jurík, Stahoň



Nové Zámky: Kantor – Mamčics, Chovan, Lee, Ligas, Kozák, Hatala, M. Roman – T. Mikúš, Gennaro, Števuliak – Farley, Johnson, Jackson – Klempa, J. Mikúš, Faith – Barto, Ondrušek, Hajnik – Jobek







HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Góly: 17. Suja (Pereskokov, Zabusovs), 60. Lapšanský (Paločko). Rozhodovali: Kalina, Rojík - Drblík, Stanzel, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Nellis (Spišská Nová Ves) - Zabusovs (Michalovce) obaja 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2511 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Ulander, Malina, Ordzovenský – Rapáč, Nellis, Šuty – Giľák, Salituro, Verbeek – Kerbashian, Myklucha, Vandas – Novák, Vartovník, Hamráček - Tomala



Michalovce: Škorvánek – Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Štajnoch, Mihalik, Stripai, Macejko – Pereskokov, Suja, Paločko – Žitný, Bjalončík, Lapšanský – Zabusovs, Buc, Bezúch – Vašaš, Galamboš, Chalupa







HK Poprad – HKM Zvolen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 5. Mlynarovič (Paločko), 24. Skokan (Svitana, Razgals). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich – Jurčiak, Synek, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1074 divákov.



Poprad: Peters (od 41. do 42. Rychlík) – Betker, Drgoň, Vainio, Kotvan, Meliško, Brincko, Jasečko – Razgals, Skokan, Svitana – Záborský, Bubela, Kukuča – Paločko, Mlynarovič, Kundrik – Juhola, Paukovček, Petráš – Livingston



Zvolen: Paterson – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Hraško, Sládok, Bacík – Jedlička, Langkow, Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Stupka – Marcinek, Viedenský, Csányi – Kolenič, Fekiač, Jakúbek







HC Slovan Bratislava - HK Nitra 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)



Góly: 8. Harris (Takáč, Gachulinec), 17. Kytnár (Ackered, Fominykh), 20. Harris (Pecararo, Takáč), 33. Pecararo (MacKenzie, Harris), 46. Minárik (Zigo, Kytnár), 52. Haščák (MacKenzie), 53. M. Matoušek (Minárik, Petriska) – 13. Tvrdoň (Krivošík, Buncis), 26. Green (Lacka, Buncis), 49. Gajdoš (Elmer, Vitaloš). Rozhodovali: Novák, Stano – Durmis, Tichý, vylúčení: 8:8 na 2 min, navyše Green (Nitra) 5+TH za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4212 divákov.



Slovan: Hlavaj – MacKenzie, Golian, Valach, Ackered, Gachulinec, Sersen, Fereta – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Zigo, Haščák – Lukošík, Kytnár, T. Matoušek – M. Matoušek, Minárik, Petriska.



HK Nitra: Honzík (52. Beržinec) - Bodák, Švarný, Green, Gajdoš, Vitaloš, Pupák, Zöld – Krivošík, Baláž, Tvrdoň – Elmer, Gill, Guman – Duke, Buncis, Knies – Šramaty, Hrnka, Lacka





tabuľka TEL:



1. Slovan Bratislava 26 17 0 4 5 91:50 55



2. Zvolen 27 15 3 4 5 92:76 55



3. Košice 26 14 3 1 8 84:61 49



4. Michalovce 27 11 6 4 6 74:61 49



5. Nové Zámky 27 13 3 2 9 81:65 47



6. Spišská Nová Ves 27 11 2 4 10 72:77 41



7. Banská Bystrica 27 10 4 2 11 78:92 40



8. Poprad 27 9 5 1 12 79:75 38



9. Trenčín 27 10 2 3 12 71:77 37



10. Liptovský Mikuláš 27 5 3 4 15 64:88 25



11. Prešov 27 5 3 4 15 68:94 25



12. Nitra 27 6 1 2 18 59:97 22





Bratislava 23. decembra (TASR) - Hokejisti Nitry pridali v regionálnom zápase 46. kola Tipos extraligy proti Slovanu Bratislava dvanástu prehru za sebou, keď podľahli po výsledku 3:7. "Belasí" sa dostali vďaka výhre do čela tabuľky o skóre pred Zvolen. Už 26 duelov nedokázali nájsť recept na Michalovčanov hokejisti Spišskej Novej Vsi, ktorí prehrali 0:2.Spišiaci nedokázali zdolať "líšky" od 6. októbra 2017, keď oba kluby pôsobili v nižšej SHL. Hlavným strojcom výhry bol brankár Stanislav Škorvánek, ktorý nepustil za svoj chrbát ani jednu z 32 striel a zaznamenal prvý shutout v ročníku.Prešovčania neuspeli v štvrtom zápase v sérii, tentoraz nestačili na košickom ľade na domácich "oceliarov". V drese Košíc sa zaskvel hetrikom vo svojom druhom zápase kanadský útočník Brett Pollock. Gólovo sa v drese hostí presadil Max Gerlach, ktorý je s 19 gólmi najlepší strelec súťaže.Novozámčania neskórovali v druhom stretnutí za sebou. Na dubnickom ľade podľahli 0:2 domácim Trenčanom. Trenčín potvrdil dobrú formu a nadviazal na výhry s Liptovským Mikulášom a Nitrou. Sedemnásty gól v sezóne zaznamenal najlepší strelec "vojakov" Šimon Petráš a Dukla aj jeho zásluhou stráca v tabuľke na prvú šestku už iba 4 body."Barani" zvíťazili v šiestom dueli za sebou. V zápase proti Liptákom však uspeli až na samostatné nájazdy, v ktorých bol jediným úspešným exekútorom v štvrtej sérii Andrej Bíreš. Výbornú formu potvrdil útočník Banskej Bystrice Dominik Jendek, ktorý bodoval v piatom zápase zo šiestich a je tretím najproduktívnejším hráčom tímu."Kamzíci" pretrhli sedemzápasovú víťaznú šnúru Zvolenu, keď zvíťazili na domácom ľade 2:0. Po zranení predviedol výborný výkon popradský brankár Anthony Peters, ktorý zlikvidoval všetkých 29 striel "bryndziarov" a pripísal si druhú nulu v sezóne. Zvolenčania vyšli iba druhýkrát v sezóne gólovo naprázdno. Pred zápasom vyvesili v Poprade pod strechu štadióna vlajku s podobizňou asistenta trénera Františka Štolca. Štyridsaťdvaročný Popradčan sa zaradil medzi legendy popradského hokeja. Bývalý hokejista odohral v klube 13 sezón a s 311 gólmi je po Arnem Krotákovi druhý v tabuľke strelcov.Nitrania pokračujú v sérii prehier, ktorá je aktuálne už na čísle 12. Na ľade bratislavského Slovana prehrali 3:7. "Corgoni" držali krok s obhajcom titulu do polovice stretnutia, keď bol rozdiel iba jednogólový. Slovan sa vďaka výhre posunul s 55 bodmi do čela tabuľky o skóre pred Zvolen. S tromi bodmi (2+1) bol najvýraznejšou postavou zápasu domáci kanadský útočník Brant Harris. Prvý gól v extralige strelil dvadsaťtriročný Michal Matoušek. Rovnako prvýkrát v slovenskej extralige skóroval hosťujúci kanadský obranca Luke Green.