TEL: Mikula sa vrátil na striedačku Popradu, nahradil Hrnčára

Poprad 5. novembra (TASR) - Novým hlavným trénerom hokejistov HK Poprad sa stal Peter Mikula. Vo funkcii nahradil Martina Hrnčára, ktorého vedenie klubu v sobotu odvolalo z funkcie pre neuspokojivé výsledky. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Hrnčár viedol "Kamzíkov" od februára a v prechádzajúcej sezóne vypadol s tímom vo štvrťfinále play off proti vicemajstrovi z Nitry 3:4 na zápasy. Dovtedy zastával pozíciu šéftrénera mládeže a hlavného trénera juniorského tímu. V tomto ročníku Popradčania pod jeho vedením zaznamenali v 15 zápasoch sedem výhier a patrí im priebežné ôsme miesto v tabuľke.



"Zmena na trénerskom poste bola nevyhnutná. Vieme, čo môžeme od pána Mikulu očakávať, a momentálne to potrebujeme. Zavážili aj úspechy, ktoré mal s našim mužstvom v minulosti. Verím, že nový tréner zníži hráčom komfort a privedie ich na cestu, ktorej je značka HK Poprad hodná," uviedol riaditeľ Ľudovít Jurinyi, ktorý pripúšťa aj zmeny v kádri: "Podobne ako sme vymenili trénera, je možné, že sa budú meniť aj hráči. Všetko bude závisieť od situácie na trhu, no momentálne väčšina hráčov nenapĺňa predpoklady, ktoré v sebe majú. Nebudeme sa pozerať na mená."



Šesťdesiatosemročný Mikula sa vracia do Popradu presne po roku, kedy s ním vedenie ukončilo spoluprácu. "Po udalostiach z minulého roka sme boli s pánom Jurinyim stále v kontakte a keď teraz nastali problémy z hľadiska postavenia mužstva, tak sme sa porozprávali a výsledkom je, že som späť," povedal Mikula, ktorý s "Kamzíkmi" získal v sezóne 2020/2021 strieborné medaily. Mužstvo už viedol na sobotňajšom dopoludňajšom tréningu.



Zmeny nastali aj v realizačnom tíme, asistentom trénera zostáva Radoslav Suchý, ktorého doplní športový manažér František Štolc. Toho sa vyžiadal Mikula: "V sezóne, keď sme hrali finále, tak spolupráca bola na požadovanej úrovni a obaja poznáme svoju prácu." Kompetencie v súvislosti s výberom hráčov a ich hodnotením ostávajú na dvojici Jozef Skokan a Juraj Bondra.