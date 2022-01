TEL: Mosnára mrzela efektivita a lacné góly, Lehterä pochválil Bownsa

Spišská Nová Ves 17. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves prehrali v Tipos extralige už v piatich zápasoch za sebou a nepriaznivú sériu neukončili ani v domácom dueli s Duklou Trenčín. "Vojakom" podľahli 1:4, pričom podľa trénera Miroslava Mosnára zaostali najmä zakončení, v ktorom sa trápili aj v nedávnych zápasoch.



V žiadnom z uplynulých piatich stretnutí nestrelili Spišiaci viac ako dva góly a úspešnosť v zakončení je podľa trénera Mosnára hlavná príčina neúspešnej série. Proti Trenčínu mali podľa oficiálneho zápisu 23 striel, no ujal sa až pokus Andreasa Štraucha v 57. minúte za stavu 0:4. "V nedávnych zápasoch sme mali problém s premieňaním šancí a dnes sa to potvrdilo. Navyše sme dostali góly, aké by sme nemali dostať. K tomu sme inkasovali počas našej presilovky po prehranom buly. Mali sme tam skúsených hráčov a na takéto chyby si musíme dávať pozor, pretože potom nás stoja zápas. Keď budeme robiť takéto chyby, tak ťažko budeme vyhrávať," konštatoval Mosnár.



Spišiakom v zápase proti Trenčínu opäť chýbala brankárska jednotka, Marcel Melicherčík absentuje od 30. decembra. Odvtedy ho zastupuje Filip Surák, ktorý v doterajšom priebehu sezóny nastúpil do 13 zápasov, z ktorých bol iba jeden víťazný. Proti Trenčínu si pripísal 21 úspešných zákrokov, ale prehre nezabránil.



Na víťaznú vlnu sa dostali hráči Trenčína, pre ktorých bolo víťazstvo v Spišskej Novej Vsi tretie za sebou. Po trojtýždňovej zápasovej prestávke spôsobenej pozitívnymi testami na koronavírus zvíťazili v Nových Zámkoch 5:1 a presvedčivý výsledok dosiahli aj na Spiši. "Myslím si, že najmä v prvej tretine sme boli lepší tím. Náš brankár Ben Bowns bol výborný, viackrát nás podržal. Potrebujeme získavať body, preto som rád, že sme získali cenné víťazstvo na ľade silného súpera. Niekedy hráte dobre a nebodujete, inokedy odohráte herne vydarený zápas, no nezvíťazíte," konštatoval tréner trenčianskej Dukly Tero Lehterä.