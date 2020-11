TEL: Nitra angažovala 21-ročného amerického obrancu Zecha

Nitra 23. novembra (TASR) - Hokejový klub HK Nitra sa dohodol s farmou Bostonu Bruins na príchode 21-ročného amerického obrancu Coopera Zecha. Klub o tom informoval na svojom webe.



Zech je spoluhráčom ďalšieho hráča Bostonu Róberta Lantošiho, ktorý tiež do začiatku kempov v zámorí pôsobí v Nitre. Zech odohral v AHL v drese Providence Bruins doposiaľ 61 zápasov. "Je to reakcia na to, že do 'dvadsiatky' odchádza Nemec s Knižkom a zranený je Mezei s Vitálošom. Mali sme v ponuke viacero hráčov, aj väčších a skúsenejších, ale chceli sme hokejistu, ktorý zapadne do nášho štýlu. Ide o výborného korčuliara vhodného do kombinácie, veríme, že nám pomôže. Kým sa v zámorí neotvoria NHL kempy, ostane u nás, rovnako ako Robo Lantoši," povedal manažér HK Nitra Tomáš Chrenko.