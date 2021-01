TEL: Nitra uvoľnila Nagya a Knižku na hosťovanie do SHL

Nitra 21. januára (TASR) - Vedenie extraligového klubu HK Nitra uvoľnilo brankára Adama Nagya do HK iClinic Skalica na hosťovanie do 5. februára. Druhú najvyššiu súťaž bude hrať aj nitriansky obranca Martin Knižka, ktorý bude obliekať dres Spišskej Novej Vsi. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Nitrianska brankárska jednotka je Evan Cowley, pri ktorom sa Nagy dostal do bránky iba v 6 zápasoch. Práve väčšia zápasová vyťaženosť je dôvod Nagyovho presunu do Skalice. Počas jeho absencie bude mať tréner Antonín Stavjaňa k dispozícii okrem Cowleyho mladých nitrianskych odchovancov Mateja Marinova a Juraja Beržinca.



Tréner Nitry naďalej nemôže počítať so stredným útočníkom Andrejom Šťastným. Tím čaká na vývoj jeho zranenia, pričom nie je vylúčená ani operácia a následná viacmesačná absencia.