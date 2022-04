TEL: Nitrania si na Zvolen veria, Baláž: Očakávam tvrdú sériu

Nitra 8. apríla (TASR) - Po úspešnej "otočke" proti Popradu si hokejisti HK Nitra veria aj v semifinálovej sérii proti Zvolenu. Zo štyroch vzájomných zápasov v sezóne zvíťazili v dvoch a tohto súpera zdolali v troch zo štyroch doterajších vzájomných sériách v play off. "Až v tejto sérii uvidíme, či to na nich vieme," povedal tréner HK Nitra Antonín Stavjaňa pre klubovú webstránku.



Nitrania odohrali, ako jediní zo štyroch semifinalistov, sedemzápasovú štvrťfinálovú sériu. V nej pretlačili Poprad, s ktorým prehrávali 2:3, no po výsledkoch 5:1 a 3:1 sériu otočili. Viacerí aktéri uviedli, že zlomový bol šiesty duel, v ktorom Nitrania na ľade Popradu zvíťazili rozdielom štyroch gólov aj vďaka hetriku útočníka Jozefa Baláža. "Je to, samozrejme, príjemný pocit. Nie každý tím dokáže zvíťaziť v sérii, v ktorej prehráva 2:3. Dodalo nám to sebavedomie, ale vieme, že Zvolen bude silný súper," poznamenal Baláž pre TASR.



O "otočke" Nitry z 2:3 na 4:3 boli aj predošlé dve série so Zvolenom. Nitra vyradila Zvolen v rokoch 2014, 2016 a 2019 a víťaznú sériu chce natiahnuť. "Keď zvíťazíme aspoň v jednom z úvodných dvoch zápasov vo Zvolene, bude to plus. Doteraz sme mali s týmto súperom bilanciu dve víťazstvá a dve prehry a myslím si, že aj v sérii play off to bude vyrovnané. Zvolen má dobrých korčuliarov, na to sa musíme pripraviť. Nepredpokladám opatrnú sériu, skôr tvrdú s veľkým počtom osobných súbojov," poznamenal Baláž.



Zaujímavosťou konfrontácie Zvolena s Nitrou je skutočnosť, že aj na striedačke majstrovského Zvolena sú tréneri, ktorí v minulosti viedli Nitru. Pod vedením Petra Oremusa sa Nitra v roku 2010 dostala do semifinále, Andrej Kmeč ju v sezóne 2016/2017 doviedol do finále. "Rozhodnú to hráči. Samozrejme, snažíme sa hráčom radiť a usmerňovať ich, ale nie sú to bábky, ktoré ťaháme za ruky. V priebehu sezóny sme sa Zvolenu výsledkovo veľmi priblížili, takže očakávam veľmi vyrovnané semifinále," povedal Stavjaňa pre klubový web.