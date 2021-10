TEL: Nové Zámky angažovali Kanaďana Langkowa

Nové Zámky 5. októbra (TASR) - Extraligový klub HC Nové Zámky angažoval 32-ročného kanadského hokejistu Chrisa Langkova. "Býci" o príchode útočníka informovali na sociálnych sieťach.



Pre Langkowa pôjde o druhú skúsenosť so slovenskou extraligou. V rokoch 2018-2020 v nej odohral dve sezóny v drese MAC Budapešť. V 103 zápasoch nazbieral 89 kanadských bodov za 46 gólov a 43 asistencií. V závere sezóny 2019/2020 zamieril do Litvínova, no v drese českého extraligistu sa zranil a odvtedy neodohral žiadny súťažný zápas.



V sezóne 2020/2021 sa o angažovanie Langkowa snažil HC Košice, ktorý s ním počas sezóny podpísal zmluvu. Kanaďan však do Košíc napokon neprišiel pre nečakane dlhý čas, ktorý potreboval na doliečenie zranenia. Pred pôsobením v Budapešti si vyskúšal nižšiu súťaž vo Švédsku a medzinárodnú EBEL, v zámorí odohral šesť sezón v AHL a ECHL.