TEL: Nové Zámky ukončili sériu Košíc a aj po 19. kole sú prví

Góly: 3. Ligas (Hajnik), 15. Johnson (Farley, Jackson), 16. Johnson (Mamčics, Farley), 31. Farley (Jackson, Lee), 56. Johnson (Jackson, Lee), 57. Kozák (J. Mikúš) - 29. Slovák (Bartánus, Romančík), 37. Olsson (Jääskeläinen, Paršin). Rozhodovali: Štefik, T. Orolin - Valo, Junek, vylúčení: 5:10 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2387 divákov. Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Ligas, Lee, Chovan, Roman, Mamčics - Jackson, Johnson, Farley - Mišiak, T. Mikúš, Klempa - Števuliak, J. Mikúš, Faith - Hajnik, Ondrušek, Barto - Jobek Košice: Riečický - Olsson, Deyl, Romančík, Šedivý, Ferenc, Novota, A. Bartoš - Jääskeläinen, Campbell, Leskinen - Tybor, Slovák, Paršin - Lamper, Linet, Rogoň - Bartánus, Havrila, Jokeľ







HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)



Góly: 27. Šiška (Hecl, Zuzin), 31. Huntebrinker (Sideroff), 36. Stupka (Hain, Šiška), 36. Marcinek (Viedenský, Zuzin) – 3. Harris (Gachulinec), 10. Gennaro (Minárik), 12. Haščák (Pecararo, Gachulinec), 33. Petriska (Takáč, Gachulinec), 43. Kytnár, 51. Pecararo (Harris), 60. Takáč (Harris, Pecararo). Rozhodovali: D. Konc st., Korba – Janiga, Durmis, vylúčení na 2 min: 5:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 3318 divákov. Zvolen: Paterson (12. Trenčan) – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hain, Sládok, S. Barcík – Jedlička, Langkow, R. Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Hecl – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Stupka, Šiška, Csányi Slovan: Correau – Mackenzie, Beňo, J. Valach, Maier, Golian, Sersen, Gachulinec – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Gennaro, Haščák – Matoušek, Kytnár, Minárik – Dej, Preissinger, Petriska







HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 3:2 pp (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 10. Paločko (Buc, Žitný), 11. Buc (Glazkov, Štajnoch), 63. Osburn (Zabusovs) - 54. Čacho (Sloboda), 60. Thelin (Valach). Rozhodovali: Novák, Krajčík - Jurčiak, Frimmel, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Nemčík (Tren.) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 1:1 oslabenia: 0:0, 2535 divákov. Michalovce: Škorvánek - Štajnoch, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik - Zabusovs, Suja, Paločko - Žitný, Pavlovs, Bezúch - Vašaš, Bjalončík, Lapšanský - Szypula, Buc, Chalupa Trenčín: LaCouvee - Ozols, Tourigny, Pietroniro, Ulrych, Hlaváč, Nemčík, Miklovič - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Valach - Krajčovič, Sojčík, Jurík - Stahoň, Ferenyi, Gaťár







HK Poprad - HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)



Góly: 3. Valigura (Mlynarovič), 22. Záborský (Mlynarovič, Meliško), 59. Paločko – 24. Majdan (Verbeek, Kerbashian), 35. Salituro (Majdan, Groch), 37. Nellis (Ordzovenský, Vartovník), 43. Rapáč (Majdan), 51. Salituro (Verbeek), 57. Majdan (Nellis). Rozhodovali: Jobbágy, Goga – Knižka, D. Konc ml., vylúčení: 4:6 na 2 min., navyše Drgoň (Poprad) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2246 divákov. Poprad: Valluš – Betker, Drgoň, Vainio, Kotvan, Meliško, Bokroš, Brincko – Paločko, Skokan, Svitana – Záborský, Bubela, Juhola – Petráš, Mlynarovič, Kukuča – Suchý, Paukovček, Valigura – Sokoli Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ulander, Ališauskas, Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Česánek, Groch – Rapáč, Nellis, Majdan – Vandas, Salituro, Verbeek – Giľák, Kerbashian, Štrauch – Hamráček, Bortňák, Vartovník







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC ´05 Banská Bystrica 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Góly: 18. Kriška (Djakov, Handlovský), 24. Karsums (Kuru, Uhrík), 36. Ventelä (Kriška, Michalík), 59. Kriška (Ventelä, Karsums) - 10. Jendek (Holenda, Výhonský), 32. Kabáč (Gabor, Bíreš), 51. Troock (Tamáši, Luža), 54. Ďatelinka (Tamáši, Gašpar), 55. Výhonský (Bíreš, Jendek). Rozhodovali: Kalina, Baluška - Vyšný, Hajnik, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 900 divákov. Liptovský Mikuláš: Valent - Hudec, Ventelä, Pavúk, Mezovský, Djakov, Bakala - Uhrík, Kuru, Karsums - Walega, Saari, Handlovský - Michalík, Šmida, Kriška - Drábek, Vahatalo, Kalousek Banská Bystrica: Rahm - Björkung, Bačik, Holenda, Luža, Pavlin, Ďatelinka, Fridel - Troock, Kontos, Watling - Gašpar, Tamáši, Urbánek - Gabor, Bíreš, Kabáč - Výhonský, Sukeľ, Jendek



tabuľka po 19. kole:



1. Nové Zámky 19 11 2 2 4 68:43 39



2. Slovan Bratislava 17 12 0 2 3 67:35 38



3. Zvolen 19 8 3 4 4 67:65 34



4. Spišská Nová Ves 18 8 2 3 5 53:47 31



5. Michalovce 19 7 3 4 5 50:48 31



6. Košice 18 8 3 0 7 58:47 30



7. Poprad 19 6 3 1 9 57:57 25



8. Trenčín 19 6 1 2 10 49:59 22



9. Banská Bystrica 18 5 3 1 9 49:68 22



10. Nitra 17 6 1 1 9 41:57 21



11. Liptovský Mikuláš 19 4 3 2 10 49:62 20



12. Prešov 18 3 2 4 9 43:63 17

Bratislava 20. novembra (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky sú aj po 19. kole na prvom mieste Tipos extraligy. Pomohlo im k tomu víťazstvo nad HC Košice 6:2, po ktorom majú na druhý Slovan Bratislava naďalej náskok jeden bod. Slovanisti zvíťazili v nedeľňajšom zápase na ľade Zvolena 7:4.Na "sa cez víkend prešli hráči HC Košice, ktorí si v piatok pripísali najvyššie víťazstvo v sezóne a v nedeľu najvyššiu prehru. Na víťazstvo nad Liptovským Mikulášom 6:1 nenadviazali v Nových Zámkoch. Po prehre 2:6 sa ich víťazná séria zastavila na čísle šesť. Prvým hetrikom v slovenskej extralige sa na presvedčivom triumfe domácich podieľal Ben Johnson. Elitný zámorský útok Novozámčanov s Johnsonom, Farleyom a Jacksonom sa podieľal na štyroch góloch a jeho členovia zaznamenali celkovo deväť bodov. Johnson je po Tomášovi Zigovi (Slovan) a Lukášovi Handlovskom (L. Mikuláš) tretí hráč s hetrikom v prebiehajúcej sezóne. Novozámčania zdolali Košice piatykrát po sebe a od príchodu trénera Gergelyho Majorossa majú s týmto súperom bilanciu osem víťazstiev a dve prehry.Hokejisti HKM Zvolen prvýkrát v sezóne nezvíťazili na domácom ľade. Ich víťaznú sériu pred vlastným publikom ukončili hráči Slovana Bratislava. Tí viedli po 1. tretine 3:0, no Zvolenčania dvihli hlavy a vyrovnali na 3:3 a neskôr aj na 4:4. Tri góly hostí v závere však zlomili zápas. Diváci videli celkovo 11 gólov, o ktoré sa podelilo 11 strelcov.Hokejisti Dukly Trenčín pokračujú pre prebiehajúcu rekonštrukciu domáceho štadióna v dlhej sérii zápasov na klziskách súperov. Vo vzájomnom dueli s Michalovcami sa tretíkrát po sebe nerozhodlo v riadnom hracom čase. Domáci Michalovčania pritom viedli 2:0, no o vedenie prišli osem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď sa presadil Joakim Thelin. V predĺžení však domáci predsa len zvíťazili po góle obrancu Zacha Osburna.Hokejisti Spišskej Novej Vsi poskočili o dve miesta v tabuľke a po 19. kole im patrí 4. miesto. Regionálneho rivala z Popradu zdolali aj druhýkrát v sezóne a na jeho ľade zvíťazili 6:3.viedli 2:0, no hostia ešte v 2. tretine otočili skóre. Štyrmi bodmi za bilanciu 2+2 sa na ich víťazstve podieľal Juraj Majdan.O góly nebola núdza ani v súboji tabuľkových susedov Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Liptáci sa dostali do vedenia 2:1 aj 3:2, ale napokon nezískali ani bod.otočili skóre v tretej tretine a domácim nepomohli ani tri kanadské body Martina Krišku (1+2). Jedným gólom sa na víťazstve hostí podieľal obranca Ivan Ďatelinka, ktorý sa nedávno stal staronovým kapitánom banskobystrického tímu.Päť zápasov nedeľného programu prinieslo až 42 gólov s priemerom 8,4 gólu na duel.Ku skompletizovaniu 19. kola zostáva dohrať duel medzi Prešovom a Nitrou. Pre povinnosti nitrianskeho tímu v Kontinentálnom pohári sa tímy dohodli na dohrávke vo štvrtok 23. novembra.