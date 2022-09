TEL: Nové Zámky vyhrali na Liptove, Prešov zdolal Slovan

5. kolo TEL:



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC MIKRON Nové Zámky 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Góly: 59. Novajovský (Djakov, Drábek) - 4. Šišovský (Barto, Knižka), 10. Farley (Jackson, Ligas), 25. Mikúš (Jackson). Rozhodovali: Smrek, Moller - Hajnik, Ordzovenský, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1050 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kozel - Mesikämmen, Ventelä, Mezovský, Diakov, Hudec, Novajovský, Kapičák - Kuru, Vähätalo, Karsums - Kriška, Šmída, Handlovský - Michalík, Walega, Drábek - Kalousek, Uhrík, Haluška - Braun

HC MIKRON Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Chovan, Lee, Ligas, Roman, Knižka - Jackson, Johnson, Farley - Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš - Mišiak, Ondrušek, Faith - Šišovský, Barto, Klempa

HK GROTTO Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 40. Majdan (Nellis), 65. Vandas - 45. Gachulinec (Takáč, Fominych). Rozhodovali: Žák, Stano - Junek, Ordzovenský, vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3900 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Podlipnik, Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Žiak - Vandas, Kerbashian, Verbeek - Rapáč, Nellis, Majdan - Giľák, Salituro, Hamráček - Tkáč, Bortňák, Novák - Šuty

Slovan Bratislava: Coreau - Valach, Ackered, MacKenzie, Beňo, Sersen, Gachulinec, Golian - Pecararo, Minárik, Haščák - Fominych, Harris, Takáč - Lukošík, Zigo, Matoušek - Šotek, Bezák, Török

HK Nitra - HK Dukla INGEMA Michalovce 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Góly: 31. Lacka (Sýkora), 39. Varga (Švarný, Gajdoš), 40. Bodák (Krivošík, Myklucha) - 22. Buc (Glazkov, Suja), 52. Suja (Osburn, Puliš). Rozhodovali: Novák, Goga - Jurčiak, Vyšný, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2373 divákov.



Nitra: Honzík - Mezei, Bodák, Erkamps, Donaghey, Gajdoš, Švarný, J. Štefanka ml. - Krivošík, Myklucha, Holešinský - Solenský, Buncis, R. Varga - Tvrdoň, Hrnka, Molnár - Knies, A. Sýkora, Lacka - Pekarčík

Michalovce: Vošvrda - Glazkov, Štajnoch, Hammond, Osburn, Mihalik, Macejko - Buc, Suja, Puliš - M. Paločko, Bjalončík, Kristo - Lapšanský, Winquist, Žitný - Chalupa, Galamboš, Vašaš

Liptovský Mikuláš 30. septembra (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili v piatkovom zápase 5. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 a pripísali si tretí triumf v ročníku. Hostia sa ujali vedenia už vo 4. minúte, keď sa presadil Peter Šišovský, v 10. minúte pridal druhý presný zásah Austin Farley a v piatej minúte druhého dejstva zvýšil na 3:0 Juraj Mikúš. Čestný úspech domácich zaznamenal Peter Novajovský, no presadil sa až v 59. minúte a Liptákom tak nezostal čas na zvrat.Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili v 5. kole Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 65. minúte Michael Vandas.Zaplnené tribúny, na ktorých bolo 3900 divákov, čakali na prvý gól až do záveru druhej časti, keď dve sekundy pred jej koncom otvoril skóre Juraj Majdan. Hostia vyrovnali v 44. minúte, keď sa prvým gólom v sezóne presadil Daniel Gachulinec.Pre majstrovských "belasých" to bola prvá prehra v sezóne. Po štyroch zápasoch majú na konte 10 bodov. Spišiaci nazbierali 6 bodov.Hokejisti HK Nitra zdolali v 5. kole Tipos extraligy HK Dukla INGEMA Michalovce 3:2. Úvodné dejstvo prinieslo vyrovnaný hokej bez gólov. Zápas sa zlomil v prostrednej časti hry, keď výrazne aktívnejšia Nitra strelila všetky tri góly a v záverečnej tretine tesný náskok udržala.