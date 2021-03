TEL: Novozámčania vylúčili pomstu za Obdržálka, z Košíc chcú stav 1:1

Nové Zámky 25. marca (TASR) - Nielen päť gólov a víťazstvo Košíc 4:1, ale aj 154 trestných minút priniesol prvý zápas predkola Kaufland play off Tipos extraligy medzi HC Košice a HC Nové Zámky. Iskrivá tretia tretina, v ktorej bolo viacero šarvátok aj zákrokov za hranicou pravidiel, naznačuje zaujímavé dianie v druhom zápase, no hostia myslia najmä na víťazstvo v sérii. "Myslím, že sa znovu bude hrať hokej. My chceme odísť z Košíc za stavu 1:1 a potom aj doma ukázať, čo v nás je," povedal útočník Patrik Števuliak.



Aj on patril k hráčom, ktorí sa dostali do potýčky. Po faule Slatera Doggetta na Martina Réwaya absolvoval súboj s košickým kapitánom Michalom Chovanom. "Ani neviem, či to bola bitka. Skôr sme sa akosi chytili. Neberiem to tak, že sme sa pobili," povedal Števuliak.



Zákroky, ktoré rozhodcovia odmenili viacerými vyššími trestami, prišli v tretej tretine za stavu 4:1. Košičania v tom čase držali opraty zápasu pevne v rukách. Pritom vstup do zápasu mohli mať lepší hostia, ktorí mali za bezgólového stavu viacero šancí. Jednu z najväčších mal aj Števuliak, ale osamotený neuspel pred brankárom Dominikom Riečickým. Novozámčania viackrát pocítili známe nedáš-dostaneš. "Na zápas sme sa veľmi dobre pripravili a aj sme ho dobre začali. Žiaľ, domáci nám dali dva góly, potom sme sa síce gólom na 2:1 chytili, no keď bolo 4:1, tak si to už strážili. Bolo tam pár tvrdších hitov, čo sa nepáčilo im ani nám a riešilo sa to takto. Boli tam aj 'päťky' za škaredšie zákroky. Myslím si však, že oba tímy chcú hrať hokej, no na konci zápasu už boli emócie. Uvidíme, čo sa stane v druhom zápase," uviedol Patrik Števuliak.



Tímy na seba narazili aj v poslednom zápase základnej časti. Po ňom rezonoval zákrok košického útočníka Colina Jacobsa na novozámockého Petra Obdržálka, ktorý nedohral duel a chýbal aj v úvode kvalifikačnej série. Asistent trénera Marek Dubec však odmietol, že by ostré zákroky v stredajšom zápase boli reakciou na Jacobsov faul: "To musím absolútne vylúčiť. Tie zákroky vyplynuli z hry," zdôraznil.



"K play off to asi patrí, skôr sa však treba vyvarovať takých vecí, ktoré tam nepatria. Boli tam také veci a to aj z našej strany, nebudem tvrdiť, že nie. Keď je bitka, tak nech je, ale zákernosti by nemali mať miesto. Ja však chápem hráčov, je to v nich a niekedy je ťažké ovládnuť emócie. Košice majú dobrý tím a viac hráčov, ktorí majú odohraté podobné zápasy. Po prvom stretnutí sa musíme upokojiť a upozorniť hráčov, aby hrali tú hru, ktorú od nich chceme a aby sa nenechali vyviesť z miery," povedal Dubec pre TASR.