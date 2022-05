TEL: Obranca Bdžoch pokračuje v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bdžoch sa dohodol s klubom HC ´05 Banská Bystrica na predĺžení spolupráce.



Pre 24-ročného obrancu bude sezóna 2022/2023 tretia v banskobystrickom drese. Do kádra prišiel počas ročníka 2020/2021, po ktorom s klubom predĺžil zmluvu. Uplynulú sezónu mu však výrazne poznačili zdravotné problémy, pre ktoré odohral v základnej časti iba 15 zápasov, ďalšie 4 pridal v play off. "K pokračovaniu v klube ma vedú vyššie ciele, než tomu bolo v minulej sezóne - tímové aj moje osobné. Na cieľoch, ktoré sme si stanovili od vedenia až po samotných hráčov, sa chcem podieľať aj ja. Takže je to výzva. Chcel by som byť jedna z opôr v zadných radoch. Pevne verím, že si nasledujúcu sezónu užijeme spolu s divákmi na tribúnach a že im budeme robiť radosť. Taktiež dúfam, že znovu dokážeme vybudovať dobrý a súdržný kolektív a že budeme úspešní," povedal Bdžoch na oficiálnej stránke "baranov".



Banskobystrický klub zverejnil počas mája veľkú časť tímu, s ktorým počíta pre sezónu 2022/2023. Z kádra fínskeho trénera Anttiho Karhulu je zatiaľ známych 19 mien - dvaja brankári, šesť obrancov a jedenásť útočníkov.