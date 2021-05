Obranca Ivan sa vracia do Česka, podpísal zmluvu s Libercom

Liberec 31. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Ivan zamieril z HKM Zvolen do českého Liberca. S vedením "bielych tigrov" podpísal zmluvu na jednu sezónu s opciou rovnako ako jeho kanadský spoluhráč zo Zvolena Thomas Joseph Melancon. Český klub informoval o nových akvizíciách na oficiálnej stránke.



"Michalovu kariéru sledujeme už niekoľko rokov a páči sa nám jeho potenciál. Je to mladý obranca, ktorý má vo veku 21 rokov za sebou už tri sezóny v mužskom hokeji, majstrovský titul vo Zvolene a momentálne bojuje so slovenským tímom na MS v Rige. Berieme ho ako hráča s perspektívou a dobrými parametrami. Veríme, že v našom dres spraví ďalšie kroky vo svojej kariére a bude rozvíjať svoj dobrý pohyb, solídnu rozohrávku a herný prehľad," uviedol športový manažér libereckého klubu Patrik Augusta.



Pre 21-ročného Ivana pôjde o druhé pôsobisko v českej extralige. V ročníku 2019/2020 bol hráč Pardubíc, za ktoré odohral 36 zápasov s bilanciou 1 gól, 1 asistencia, 6 trestných minút a 9 mínusových bodov. Následne sa vrátil do slovenskej extraligy, v ktorej debutoval ešte v sezóne 2015/2016. V tom čase bol Ivan druhý najmladší debutant v histórii najvyššej slovenskej súťaže. V sezóne 2020/2021 pomohol materskému Zvolenu k majstrovskému titulu.



Ivan nastupoval v nedávnej play off Tipos extraligy v obrannej dvojici práve s T. J. Melanconom. Pre 24-ročného Kanaďana bolo pôsobenie vo Zvolene prvé po odchode zo Severnej Ameriky. Za "bryndziarov" odohral celkovo 59 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 9 gólov, 23 asistencií, 18 trestných minút a 12 plusových bodov. S 32 kanadskými bodmi bol najproduktívnejší obranca zvolenského tímu.