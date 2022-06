TEL: Obranca Luža zamieril z Michaloviec do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Patrik Luža tretíkrát zamieril do Banskej Bystrice.



"Hľadali sme slovenského obrancu, praváka a verím, že Paťo bude spĺňať kritériá, ktoré na neho máme," povedal športový manažér "baranov" Michal Hudec pre klubovú stránku.



Luža už obliekal banskobystrický dres v sezónach 2014/2015 (16 zápasov) a 2016/2017 (14). V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za slovenskú "dvadsiatku," Slovan Bratislava, Skalicu, Liptovský Mikuláš, Žilinu, Trenčín a v uplynulej sezóne 2021/2022 za Michalovce. V ich drese nastúpil do 18 zápasov bez zisku kanadského bodu. "Nedávne roky možno neboli úplne ideálne, ale stále je v dobrom veku a prostredie v Banskej Bystrici pozná. Určite to bude pre neho malý reštart a verím, že odohrá v Bystrici viac sezón. Má veľmi dobré hokejové myslenie, čo bol jeden z dôvodov, pre ktoré sme sa pre neho rozhodli. S ľavákom Ivanom Ďatelinkom alebo aj iným obrancom to môže byť dobrá kombinácia," prezradil Hudec.



Lužu presvedčilo nielen známe prostredie, ale aj pozitívne skúsenosti s fungovaním banskobystrického klubu. "Verím, že prilákame čo najviac ľudí na naše zápasy a budeme hrať hokej, ktorý bude prinášať víťazstvá a fanúšikov bude baviť. Osobný cieľ by som si nedával, bude mi stačiť pocit dobre odvedenej práce po každom zápase a vedomie, že som dal do toho všetko," uviedol Luža pre klubovú stránku.