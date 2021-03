TEL: Obranca Maier predĺžil zmluvu so Slovanom Bratislava

Bratislava 18. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Patrik Maier predĺžil zmluvu s extraligovým klubom HC Slovan Bratislava do 30. apríla 2022. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Je pre mňa česť byť súčasť mužstva a hrať v klube aj v jeho 100. sezóne. O pár dní je tu play off a verím, že sezóna bude úspešná a tiež, že jubilejný ročník zakončíme majstrovským titulom," povedal Maier.



Pre odchovanca "belasých" je prebiehajúca sezóna 2020/2021 prvá v A-mužstve Slovana. Zatiaľ v nej odohral 41 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, štyri asistencie a 143 trestných minút.



Maier je po Michalovi Sersenovi, Martinovi Štajnochovi, Patrikovi Bačikovi a Michalovi Beňovi piaty obranca Slovana so zmluvou pre sezónu 2021/2022.