TEL: Obranca Ulrych zostáva v Poprade, klub si uplatnil opciu

Poprad 24. júna (TASR) - Český hokejový obranca Petr Ulrych bude aj v ročníku 2021/2022 obliekať dres HK Poprad. Vedenie extraligového klubu sa rozhodlo využiť opciu v zmluve 34-ročného zadáka, ktorý tak čaká tretia sezóna pod Tatrami.



"Tým, že som mal v zmluve opciu a bol som tu spokojný, tak ani môj agent nemusel riešiť žiadne ponuky. Klub si ju uplatnil a mňa to potešilo," povedal pre klubový web Ulrych, ktorý v uplynulom ročníku získal osem bodov (1+7) v 42 dueloch základnej časti. V play off si pripísal 13 štartov bez bodového zápisu. "Minulá sezóna mi až tak nevyšla a preto by som sa výkonnostne chcel čo najviac priblížiť tej mojej prvej popradskej. S tímom by sme opäť chceli zopakovať finále a zabojovať o zlato. Teraz sme si to vyskúšali a nabrali skúsenosti, ktoré by mohli pomôcť k tomu, aby ten posledný krok bol úspešný," dodal skúsený bek.



Ulrych strávil väčšinu kariéry v materskom Liberci. V roku 2017 nastupoval v najvyššej českej súťaži v drese Jihlavy, odkiaľ následne odišiel do Zvolena. Po jedenapolročnej anabáze pod Pustým hradom posilnil Poprad, za ktorý odohral dva kompletné ročníky. V slovenskej extralige nastúpil celkovo v 188 zápasoch, v ktorých nazbieral 47 bodov za 8 gólov a 39 asistencií. "U Petra sme si uplatnili opciu z dôvodu, že je to kvalitný a silový bek. Má výborné fyzické parametre, odhodlanosť a srdce pre tím. Veľakrát hral aj cez bolesť. Možno mu sezóna nevyšla tak ako tá úvodná, ale v play off podal výborné výkony a bude pre nás naďalej prínosom aj do ďalšej sezóny," uviedol na adresu Ulrycha riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.