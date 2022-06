TEL: Paukovček sa vrátil do Popradu

Poprad 14. júna (TASR) - Hokejový útočník Lukáš Paukovček sa vracia do HK Poprad. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na svojom webe.



Tridsaťjedenročný center začne svoju šiestu sezónu v Poprade. „Dá sa povedať, že Poprad je moja srdcovka, pretože sa tu vraciam po tretíkrát. Ale na druhej strane treba dodať, že je to aj preto, že je to klub na vysokej úrovni, je tu super zázemie a dva krásne štadióny. Pre mňa je to super miesto na hokej,“ povedal o svojom návrate pod Tatry.



Po skončenej sezóne prišla od vedenia Popradu ponuka a dohoda sa zrodila rýchlo: „Po sezóne som dostal ponuku, aby som sa vrátil pod Tatry. Prostredie dôverne poznám, a preto som neváhal a bola to moja priorita. Rýchlo sme sa dohodli a som tu.“



Paukovček naposledy pôsobil v Poprade v sezóne 2019/20, keď odišiel v januári do Trenčína počas výmeny za Adama Lapšanského. „Každý rok dá hráčovi niečo nové, každým rokom sa niečomu priučím a do Popradu sa vraciam o dve sezóny skúsenejší. Verím, že nová sezóna bude lepšia po tímovej a aj individuálnej stránke. Poprad má vždy vysoké ambície, verím, že vytvoríme dobrú partiu, kabína bude mať charakter a zabojuje o tie najvyššie priečky,“ dodal.



Lukáš Paukovček strávil celú kariéru na Slovensku. Počas 11 sezón v slovenskej najvyššej súťaži nazbieral postupne v dresoch Liptovského Mikuláša, Popradu, Nitry, Trenčína a Banskej Bystrice 227 bodov za 83 gólov a 144 asistencií, na ktoré potreboval odohrať 502 duelov. Tri sezóny odohral aj za materský Liptovský Mikuláš, keď pôsobil v druhej najvyššej slovenskej súťaži.