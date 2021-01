TEL: Poikonen nahradil Chudého vo funkcii trénera Banskej Bystrice

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Tréner Miroslav Chudý skončil na lavičke hokejistov HC '05 Banská Bystrica. Jeho nástupcom sa stal Fín Tuukka Poikonen, vo funkcii asistenta zostal Jozef Budaj.



Tridsaťpäťročnému Fínovi bude dočasne vypomáhať aj Branislav Bendik, ktorý koncom februára odchádza do Fínska. "Barani" o tom informovali na oficiálnom webe. Bystričanom patrí v tabuľke Tipos extraligy predposledná jedenásta priečka. Chudý vydržal na pozícii hlavného kouča HC'05 iba 35 dní. V tejto sezóne Tipos extraligy ide už o šiestu zmenu na trénerskom poste.



"S trénerom Chudým sme sa dohodli na ukončení spolupráce na základe návrhu klubu. Na Tuuku Poikonena sme mali dobré referencie aj od Petriho Matikainena. K tímu by sa mal pripojiť v najbližších hodinách," povedal Július Koval, športový manažér HC '05 Banská Bystrica.



Poikonen bol počas predošlých troch sezón hlavným trénerom juniorského tímu Ilves v tamojšej najvyššej súťaži. Predtým dva roky pôsobil pri reprezentačnom tíme Fínska do 18 rokov.



Päťdesiatosemročný Chudý už v tejto sezóne viedol Michalovce, ale v novembri minulého roka ho po sérii zlých výsledkov nahradil Fín Tomasz Juhani Valtonen. Chudého kariéra bola spätá s michalovským hokejom od sezóny 2017/18, ešte z čias pôsobenia Dukly v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Dvakrát ju s klubom vyhral, rovnaký počin sa mu podaril aj v sezónach predtým. Najskôr s Novými Zámkami, neskôr s Detvou. V minulosti trénoval aj vo Zvolene, kde trénersky začínal.