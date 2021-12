TEL: Poprad a L. Mikuláš si vymenili útočníkov, Handlovský za Petráša

Poprad/Liptovský Mikuláš 10. decembra (TASR) - Kluby najvyššej hokejovej súťaže HK Poprad a MHK 32 Liptovský Mikuláš zrealizovali výmenu dvoch slovenských útočníkov. Lukáš Handlovský zamieril z Popradu na Liptov, opačným smerom šiel Samuel Petráš. Kluby o transfere informovali na oficiálnych stránkach.



"Dúfam, že táto výmena bude prospešná pre oba tímy a oboch hráčov. Lukášovi ďakujem za jeho služby pre Poprad. V prebiehajúcej sezóne sa mu nedarilo tak ako očakával a požiadal o výmenu. Záujem o neho prejavil Liptovský Mikuláš a férovo sme sa dohodli," povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.



Pre 35-ročného Handlovského pôjde o piate pôsobisko v slovenskej extralige. V nej už obliekal aj dresy Banskej Bystrice, Žiliny a Zvolena. Do Popradu prišiel v úvode ročníka 2019/2020 v rámci výmeny s HKM Zvolen. V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 mal v 18 zápasoch bilanciu 2 góly, 4 asistencie a 12 trestných minút.



Petráš už hral najvyššiu súťaž v dresoch slovenskej "dvadsiatky," Piešťan, Zvolena a Slovana Bratislava. Do Liptovského Mikuláša prišiel pred sezónou 2021/2022. V nej doteraz odohral 23 stretnutí s bilanciou 1 gól, 2 asistencie a 28 trestných minút. „Je to mladý hráč a výborný korčuliar, ktorý hrá do tela a verím, že svojím prínosom nám oživí tretí a štvrtý útok," poznamenal Jurinyi.