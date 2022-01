TEL: Poprad angažoval brankára Todykova a obrancu Tama

Poprad 23. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HK Poprad pribudli 29-ročný ruský brankár Anton Todykov a 30-ročný kanadský obranca Mikael Tam.



"Blíži sa koniec prestupového obdobia a potrebovali sme rozšíriť súpisku a podporiť obranu. Potrebovali sme posilniť aj brankársky post. Naše výsledky a aj výkony gólmanov neboli optimálne," povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi pre klubovú webstránku.



Todykov má za sebou 31 štartov v KHL, väčšiu časť kariéry však strávil v ruskej Vyššej lige (VHL). Sezónu 2021/2022 začal v tíme Viťaza Podoľsk, v ktorého drese mal v piatich vystúpeniach 82,4-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 4,62 inkasovaného gólu na zápas. V prebiehajúcom ročníku nastúpil aj za Riazaň vo VHL. V 4 stretnutiach dosiahol 93,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,01 gólu na zápas. "V tejto časti sezóny je veľmi ťažké zohnať kvalitného hráča za rozumnú cenu aj vzhľadom na finančné možnosti klubu. Som rád, že sa nám to podarilo a je iba na chlapcoch, ako to zvládnu. Mužstvo je silné, ale musí držať spolu ako jeden tím a bude úspešné," uviedol Jurinyi.



Todykov doplní v popradskom tíme brankárov Mareka Čiliaka a Tomáša Tomeka. "Po mojom predčasnom konci v Podoľsku tesne pred uzávierkou prestupov v Rusku som oslovil dvoch agentov, aby mi našli prácu v dobrom klube v Európe. Poprad k nim patrí a bol najaktívnejší. Ponúkol mi dobré podmienky a dôležité bolo aj to, že bývalý hráč Popradu Iľja Davydov mi dal dobré referencie. Popradu sa budem snažiť pomôcť a chcem hokejovo stále rásť a zlepšovať svoju výkonnosť. Dôležité je mať správny prístup nielen v zápase, ale aj na tréningu a hrať so srdcom. Verím, že s Popradom postúpime do finále a spravíme úspech," povedal Todykov pre hkpoprad.sk.



Obranca Mikael Tam sa narodil v Kanade, ale má aj čínske občianstvo. Sezónu 2021/2022 začal v KHL a v drese klubu Červená hviezda Kchun-lun mal v 19 zápasoch bilanciu 1 gól, 2 asistencie, 15 trestných minút a 6 mínusových bodov. "Zamerali sme sa na defenzívneho obrancu, ktorý bude zodpovedný vzadu. Vybrali sme si Mikaela, ktorý je obojsmerný a očakávame celkové zlepšenie našej obrannej činnosti a hry," dodal Jurinyi.



Tam má za sebou pôsobenie v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL, hral aj v Nórsku a v ruskej Vyššej lige. "Agent mal za úlohu nájsť mi nový klub a Poprad prejavil záujem. Hneď som volal aj Dávidovi Bondrovi a ten mi povedal o klube a meste len to najlepšie. Aj preto sa veľmi teším, že si môžem zahrať v Poprade," povedal Tam.