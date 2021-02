TEL: Poprad natiahol šnúru víťazstiev nad Slovanom na osem zápasov

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Svitana (Haščák, Drgoň), 27. Livingston (Bjalončík, Dalhuisen), 42. Handlovský (Ulrych, Brejčák), 49. Tavi (Zagrapan, Vandas). Rozhodovali: Stano, Žák - Synek, Durmis, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan: Parks - Ališauskas, Sersen, Bačik, Štajnoch, Maier, Brodzinski, Valach - Zigo, Harris, O'Donnell - Kundrík, Kytnár, Urbánek - Rapáč, Bortňák, Matoušek - Jendek, Uram, Lukošík - Ondriš



Poprad: Vošvrda - Drgoň, Brejčák, Ulrych, Višnevskij, Seigo, Dalhuisen, Hudec - Svitana, Skokan, Haščák - Tavi, Preisinger, Handlovský - Vandas, Bjalončík, Livingston - Mešár, Zagrapan, Matúš Paločko - Valigura

Dukla Ingema Michalovce porazili hokejistov Banskej Bystrice 4:1



HK Dukla Ingema Michalovce - HC 05 Banská Bystrica 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)



Góly: 2. Bartánus (Galamboš, Ťavoda), 12. Regenda (Šedivý, Török), 12. Hickmott (Lehtonen, Lalancette), 35. Galamboš (Regenda, Bartánus) - 21. Ihnačák (Sukeľ, Mlynarovič). Rozhodovali: Novák, Goga - Crman, J. Konc ml., vylúčení: 10:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, Southorn, Šedivý, Ťavoda, Louis, Stripai - Hickmott, Lalancette, Lehtonen - Takáč, Suja, Mašlonka - Regenda, Galamboš, Bartánus - Török, Karaffa, Lačný - Chalupa



HC'05 Banská Bystrica: Belányi (12. Rabčan) - Crevier-Morin, Breton, Ďatelinka, Jago, Bdžoch, Žiak, Petrinec - Faško-Rudáš, Ihnačák, Sukeľ - D'Aoust, Mlynarovič, Gabor - Lamper, Dvorský, Vašaš - Výhonský, Tamáši, Kabáč - Sojka

Liptovský Mikuláš nestačil na HC Košice a prehral 1:9



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:9 (0:3, 1:5, 0:1)



Góly: 29. Štrauch (Uhrík, Ru. Huna) - 4. Klhůfek (Michal Chovan), 10. Reway (Michal Chovan), 10. Klhůfek (Baránek, Reway), 22. J. Milý (Poirier), 28. Belluš (B. Mráz, J. Milý), 31. Poirier (Eliaš, Belluš), 32. Klhůfek (Michal Chovan, Baránek), 32. Klhůfek (Reway, Michal Chovan), 57. Klhůfek (Deyl, Vaculik). Rozhodovali: Tvrdoň, Štefik - Junek, Kacej, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Pavúk (L. Mikuláš) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel (32. Bátory) – Nemec, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Kapičák, Droppa – Ru. Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Surový, Kiss – Vybiral, Haluška, Kalousek – Židek, Paroubek, Dunčko



HC Košice: Vay – Baránek, Pavlin, Růžička, Nemčík, Petran, T. Slovák, Deyl – Klhůfek, Michal Chovan, Reway – Vaculik, B. Mráz, Belluš – Poirier, Eliaš, Jenyš – Jokeľ, Havrila, J. Milý – Frič

Zvolenčania po predĺžení porazili Nové Zámky



HKM Zvolen – HC Nové Zámky 4:3 po predĺžení (2:1, 0:0, 1:1 – 1:0)



Góly: 4. Viedenský (Ivan, Nuutinen), 9. Kolenič (Melancon, McPherson), 42. Kolenič (Nuutinen, McPherson), 61. Kelemen (R. Bondra) – 17. Hain, 49. J. Jurík, 60. Dogget (T. Varga, J. Jurík) Rozhodovali: Snášel ml., Likšík – Šoltés, Jurčiak, vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše: Kelemen a R. Bondra (obaja Zvolen) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Melancon, Betker, Meliško, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Viedenský (8. Babeliak), Kolenič – Stupka, Zuzin, Mc Pherson – Chlepčok, Gubančok, Ďuriš



Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, B. Clarke, Roman, Fereta, Holenda, Šeliga – T. Varga, Iacobellis, J. Jurík – Majdan, Seppänen, Obdržálek – Okoličány, Dogget, Rogoň – Števuliak, Ondrušek, Andrisík

Bratislava 21. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v domácom zápase 41. kola Tipos extraligy s HK Poprad 0:4. "Kamzíci" natiahli víťaznú šnúru v lige proti Slovanu na osem zápasov, naposledy prehrali s týmto súperom 11. októbra 2019 (1:2). Bratislavčania prehrali po tretí raz za sebou a v tabuľke klesli na štvrté miesto.Popradčania vstúpili do zápasu razantne, svojou aktivitou donútili k faulu Urbánka už po necelých dvoch minútach. Hostia hrali presilovku 64 sekúnd, keď sa z pravej strany dostal k zakončeniu Svitana a poslal svoj tím do vedenia. Prevaha "kamzíkov" pokračovala aj po góle, zverenci Petra Mikulu mali častejšie puk na hokejkách, dobre kombinovali, najmä prvá formácia neustále zamestnávala defenzívu Slovana. V závere prvej tretiny však mohol vyrovnať Štajnoch, ale svoju šancu nepremenil.Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Hostia mali viac z hry a svoju prevahu gólovo potvrdili v 27. minúte, keď presne mieril Livingston. Hráči Slovana chceli znížiť, bojovali, ale v ofenzívne neboli tak kreatívni ako ich súper.Popradu vyšli úvody prvých dvoch tretín a inak to nebolo ani v tretej. Handlovský si nakorčuľoval medzi kruhy a presnou strelu k pravej žrdi strelil tretí gól "kamzíkov". Slovan hral potom svoju prvú presilovú hru v zápase, ale ani v početnej výhode nedokázal skórovať. Naopak, po návrate vylúčeného Zagrapana na ľad spečatil triumf hostí Tavi. "Belasí" v troch uplynulých domácich zápasoch "vyhoreli" v ofenzíve, strelili iba dva góly.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľnom domácom súboji 41. kola Tipos extraligy nad HC 05 Banská Bystrica 4:1. Svoju víťaznú sériu tým natiahli na 8 zápasov.Už v 2. minúte Bartánus prekvapil brankára hostí Belányiho a domáci išli do vedenia - 1:0. Práve Bartánus si krátko na to sadol na trestnú lavicu, ale hostia nevyrovnali ani po sľubnej šanci D'Aousta. Michalovčania boli v hernej pohode, rýchly gól im dodal sebaistotu a tú si upevnili aj počas prvej presilovky. Suja s Regendom ešte svoje príležitosti nevyužili, ale po Regendovom teči Šedivého strely bolo 2:0. Keď Belányiho o 15 sekúnd prekonal aj Hickmott, prišlo k striedaniu brankárov hostí. Tí mali do konca prvej tretiny k dispozícii ešte dve presilovky, ale v nich neprekvapili michalovskú defenzívu."Barani" sa do zápasu vrátili po 41 sekundách druhej tretiny, keď zaváhanie Southorna potrestal Ihnačák. Domácich to nevyviedlo z rytmu a bez väčších problémov kontrolovali hru. K dispozícii mali aj dve presilovky, v ktorých však obranu hostí nezaskočili. Rabčan prvýkrát inkasoval v 35. minúte, keď ho prestrelil Galamboš.V úvode tretej časti neprekonali Rabčana Regenda ani Suja, no sľubnými šancami dokumentovali prevahu svojho tímu. Michalovčania aktívnou defenzívou držali súpera na dištanc. V tretej časti pribudlo vylúčených na oboch stranách, ale skóre sa už nezmenilo.Nový tréner košických hokejistov Marcel Šimurda zažil víťaznú premiéru na striedačke "oceliarov". Jeho zverenci deklasovali v nedeľnom zápase 41. kola Tipos extraligy domáci Liptovský Mikuláš 9:1. Piatimi gólmi sa blysol Pavel Klhůfek.Hostia sa dostali do vedenia po necelých štyroch minútach, keď Michal Chovan našiel Klhůfka a ten otvoril skóre. Košičania kontrolovali priebeh tretiny a súperovi nič nedovolili ani v oslabení. Naopak, v 10. minúte v priebehu 13 sekúnd prakticky rozhodli celý duel. Najprv Chovan spoza bránky prihral Rewayovi, ktorý trafil presne - 2:0, vzápätí Reway začal akciu, na ktorej konci bol Klhůfek - 3:0. V závere sa dostal do dobrej šance Surový, ale Vay mu nedovolil skorigovať.V závere prvej tretiny putoval na trestnú lavicu Rudolf Huna a Košičania svoju prvú presilovku využili po 69 sekundách druhého dejstva, presadil sa Milý. V 28. minúte zvýšil na 5:0 Belluš, na jeho zásah síce odpovedal Štrauch, ale domácich jeho gól nenabudil. Práve naopak. V 31. minúte putoval na trestnú lavicu Rusina a hosťom stačilo sedem sekúnd, aby Poirier pridal šiesty gól. Vzápätí sa nepekným faulom prezentoval Pavúk, k dvom minútam dostal aj osobný trest a Košičania opäť udreli, Klhůfek sa dostal k odrazenému puku a kompletizoval hetrik. A nezostalo iba pri tom, o 16 sekúnd Reway skvele prihral a Klhůfek si zapísal aj štvrtý zásah v stretnutí, keď prekonal Bátoryho, ktorý tesne predtým vymenil v bránke Kozela.V záverečnej tretine už o nič nešlo, no Košičania ovenčili premiéru trénera Marcela Šimurdu aj deviatym gólom, keď sa v závere presadil opäť Klhůfek.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľnom domácom zápase 41. kola Tipos extraligy nad Novými Zámkami 4:3 po predĺžení. V tabuľke sú na druhom mieste, na vedúci Poprad strácajú jeden bod.Zvolenčania vstúpili do zápasu aktívne, vytvorili si hneď viacero šancí. McPherson v prieniku, Viedenský a Mikúš z kruhu. Jeden z týchto hráčov napokon skóroval, bol to Viedenský v štvrtej minúte po strele Ivana, keď sa presadil z dorážky. O minútu na to sa Mikúš ocitol zoči–voči brankárovi Zámkov, ale nepokoril ho. V siedmej minúte sa zranil Viedenský a zápas sa pre neho skončil. Domáci potom hrali presilovku a využili ju. Melancon vystrelil od modrej a Kolenič puk účinne tečoval medzi kruhmi – 2:0. Tretí gól mal na hokejke Stupka, ale mieril do žŕdky. Zámčania ožili až v presilovke o dvoch hráčov, keď z ľavej strany prestrelil Rahma Hain – 2:1. V oslabení mohol vedenie Zvolena navýšiť Bondra, no z prečíslenia na Kiviaha nevyzrel. Na opačnej strane mal v početnej výhode dve vyložené šance Dogget a tesne pred prestávkou už v hre piatich proti piatim neuspel pred gólmanom HKM ani Okoličány.V druhej tretine tempo hry opadlo, chýbali šance, menšie si vypracovali domáci hokejisti, no Chlepčok neuspel zblízka, Kelemen z kruhu a Stupka z medzikružia. Najzaujímavejší bol moment, keď sa jeden z hlavných arbitrov upískol, ale chybu si nepriznal, za čo videl Bondra desaťminútový osobný trest a k tomu ešte aj prísny dvojminútový. Nahnevaný zvolenský tréner Oremus to následne poriadne vytmavil rozhodcovi.Tretia tretina bola živšia. Domáci vyleteli na súpera, Mikúš ešte zblízka neskóroval, ale v 42. minúte sa to podarilo Koleničovi, ktorý tečoval pred Kiviahom puk po strele spoluhráča Nuutinena z medzikružia – 3:1. Tento stav však netrval príliš dlho. Nové Zámky sa totiž viac osmelili, začali útočiť a vyplatilo sa. Seppänen pred odkrytou bránkou síce nezachytil puk, no o pár sekúnd na to sa ujala jednoduchá strela Juríka spomedzi kruhov a bolo 3:2. Hokejisti spod Pustého hradu tak museli znovu prepnúť na vyššie obrátky a takmer sa im podarilo zvýšiť vedenie. Kelemen totiž pálil do žŕdky. Na opačnej strane mal šancu po chybe v defenzíve HKM Okoličány, Rahm bol proti. V závere najprv Kelemen nedokázal po prieniku pokoriť brankára Zámkov, ktorý predviedol fantastický zákrok. Hostia následne odvolali brankára a vyrovnali 21 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Doggetom z druhej dorážky na 3:3.Predĺženie trvalo len pätnásť sekúnd, pretože Bondra naservíroval parádny puk pred bránku Kelemenovi a ten sa zoči–voči gólmanovi presadil a rozhodol tak o dvoch bodoch pre svoj tím.