TEL: Poprad získal kanadského útočníka Coultera

Poprad 21. mája (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HK Poprad sa stal kanadský útočník Tyler Coulter. Dvadsaťšesťročný produktívny center prichádza pod Tatry po pôsobení v Innsbrucku, kde v nadnárodnej Ice Hockey League nazbieral 42 bodov (22+20) v 48 zápasoch základnej časti. V šiestich dueloch play off pridal dve asistencie.



"Rozhodol som sa podpísať zmluvu s Popradom po referenciách od viacerých kamarátov, ktorí už na Slovensku pôsobili, a na mesto a klub povedali len to dobré. Do Popradu prichádzam iba s dvoma cieľmi - dostať sa do play off a potom v ňom uspieť," povedal Coulter pre oficiálnu webstránku extraligistu.



Kanadský útočník strávil juniorskú kariéru v rodnom meste Brandon, s ktorým v roku 2016 vyhral WHL. Následne pôsobil tri zo štyroch sezón v zámorskej súťaži ECHL. Sezónu 2021/2022 odohral v nórskom Stjernene, kde sa stal siedmym najproduktívnejším hráčom tamojšej súťaže. V skončenom ročníku nastupoval za rakúsky Innsbruck.



"Hľadali sme centra pre prvý útok a voľba padla na Tylera. Aj počas posledného pôsobenia v rakúskej nadnárodnej súťaži bol veľmi produktívny. Je to výborný korčuliar, kreatívny, s výbornou rozohrávkou a tvorbou hry. Tiež má dobrú defenzívu. Máme od neho vysoké očakávania a tešíme sa na jeho príchod do tímu," uviedol na adresu novej akvizície riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.