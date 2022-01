TEL: Proti Popradu vynikla nová banskobystrická posila Michaud

Banská Bystrica 5. januára (TASR) – V HC ´05 Banská Bystrica absolvoval v utorok večer premiéru nový americký hokejista Westin Michaud. Predstavil sa v súboji Tipos extraligy proti Popradu a pri víťazstve 7:3 strelil gól, pričom na ďalšie dva asistoval. Tento 26-ročný center sa blysol viacerými peknými momentmi na ľade, pútal na seba pozornosť najmä šikovnou prácou s hokejkou.



"Všetci sme podali výborný tímový výkon. V prvom rade sme hrali všetci dobre v defenzíve a dokázali sme sa presadiť v ofenzíve. Bolo to pekné predstavenie všetkých štyroch formácií. Som hrdý na celý tím za to, ako sme hrali,“ vravel po výhre nad Popradom Michaud, ktorý nechcel vyzdvihovať svoj podiel na zisku troch bodov: „Cítil som sa skvele. Som šťastný, že tu môžem byť. Musíme však ešte tvrdo pracovať a potom sa ukáže naša väčšia sila v zápasoch. Keď sa budeme učiť nové veci na tréningoch, otvorí nám to skvelé príležitosti na ľade. Sme nadšení, že môžeme hrať zápasy, špeciálne v takejto covid dobe. Najdôležitejšia vec je však tím."



S Westinom Michaudom sa v útoku predstavili Miloš Bubela a Nikita Ščerbak. Ruský hokejista dal Popradčanom dva góly, Slovák Bubela Michaudovi prihral na gól. „Westin sa uviedol skvele. Dobre posúva puky, vie, kde má byť, pomohol nám. Je šikovný, menší vzrastom, ale práve to využíva vo svoj prospech, dobre pracuje s rukami, má prehľad a servíruje dobré nahrávky. Keď hrajú moji spoluhráči v lajne dobre, potom sa aj mne hrá lepšie. Westin navyše dobre zapadol do našej partie, ktorá je veľmi dobrá,“ netajil Miloš Bubela.



Prvý novoročný gól v extralige patrí banskobystrickému útočníkovi Alexovi Výhonskému. Skóroval už v tretej minúte utorňajšieho duelu, a to v oslabení. „Dozvedám sa až teraz, že som dal prvý gól v novom roku v extralige, dúfam teda, že to kapitán Ivan Ďatelinka nezaregistruje a nebudem musieť za to platiť do pokladne. Azda sa to zaobíde nejakými koláčmi, ktoré dám chlapcom v šatni. Zostali mi ešte zo starého roka,“ smial sa po novinárskej otázke Výhonský, ktorého obzvlášť v utorok večer tešilo, že sa proti Popradu presadili aj jeho dvaja spoluhráči z útoku Tamáši a Kabáč. „To, že sa nám darí je i prejavom dôvery. Dostávame väčší priestor na ľade a snažíme sa ho zúročiť. Darí sa nám. Myslím si však, že celé mužstvo podalo proti Popradu solídny výkon. Zodpovedne sme hrali celých 60 minút. Začíname premieňať šance, dávať góly, čo každého hráča v mužstve teší. Dúfame, že to takto bude pokračovať aj naďalej,“ podotkol krídelník Banskej Bystrice Výhonský.