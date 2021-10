TEL: Prvé víťazstvo Košíc v lige, odniesol si to Liptovský Mikuláš

4.kolo Tipos extraligy:



HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:2, 4:0, 0:0)



Góly: 17. Slovák (McPherson, Bartánus), 27. Bartánus (Saucerman, Lapšanský), 28. Chovan, 33. Bartánus (McPherson, Saucerman), 38. Klhůfek (Pereskokov) - 8. Ventelä (Šepelev, Uhrík), 16. Ventelä (Paločko, Obdržálek). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Ordzovenský, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Lapšanský (Koš.) 10 min. OT + DKZ za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 476 divákov.



HC Košice: Riečický - Saucerman, Wehrs, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Novota, Jacko - Bartánus, Slovák, McPherson - Pereskokov, Chovan, Klhůfek - Lapšanský, Havrila, Belluš - Vaculík, Milý, Frič

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Šepelev, Ventelä, Salija, Kurali, Mezovský, Ilenčík, Droppa - Obdržálek, Hovorka, Paločko - Jurík, Walega, Michalík - Uhrík, Urban, Kriška - Kalousek, Petráš, Haluška - Fehérpataky

Košice 1. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice dosiahli prvé víťazstvo v extraligovej sezóne 2021/2022. Vo 4. kole zdolali na domácom ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 po tom, čo otočili skóre z 0:2. "Oceliarov" nasmeroval za víťazstvom útočník Marek Bartánus, ktorý ziskom 3 bodov za 2 góly a 1 asistenciu prekonal métu 400 bodov v najvyššej slovenskej súťaži.Košičania nastúpili s cieľom získať prvé body v sezóne, ale vstup do zápasu mali lepší Liptáci. Domáci obranca Deyl v 2. minúte nevyužil sľubnú šancu, na druhej strane hostia nič nevyťažili z viacerých striel v presilovke v 5. minúte. O tri minúty domáci nepokryli obrancu Ventelu, ktorý prestrelil Riečického - 0:1. Prvá tretina priniesla svižný hokej s viacerými šancami na oboch stranách a s pohotovými zákrokmi brankárov. V početnej výhode domácich v 14. minúte mali najväčšiu šancu Liptáci, ale Hovorka v nádejnej pozícii neskóroval. V 16. minúte to už hosťom vyšlo, keď Ventelä v presilovke zúročil ich tlak - 0:2. Dvojgólový náskok im vydržal iba necelú minútu, keďže ich pozičnú chybu v strednom pásme využil po úniku Slovák po McPhersonovej prihrávke - 1:2.Liptáci boli v úvode druhej časti aktívni, vypracovali si viacero nebezpečných pokusov, ale šance Hovorku či Obdržálka ostali nevyužité. V 27. minúte domáci vyrovnali v presilovue, v ktorej Bartánus tečoval pokus Saucermana - 2:2. Presne o 60 sekúnd už "oceliari" viedli, keď Klhůfek zakryl výhľad brankára Vošvrdu, ktorý kapituloval po strele Chovana - 3:2. Domáci získali sebaistotu, Liptákov v nasledujúcich minútach nepúšťali na dostrel Riiečického bránky a často sa dokázali usadiť pred Vošvrdom. Z obliehania jeho bránky vyťažili aj v presilovke v 33. minúte, keď Bartánus tečoval puk od McPhersona - 4:2. Znížiť mohol v 38. minúte Michalík, no po jeho strele do žŕdky sa potvrdilo známe nedáš-dostaneš. Z protiútoku sa k strele bez prípravy dostal Klhůfek a zvýšil na 5:2.Tretia tretina bola o snahe hostí vrátiť sa do zápasu. V 48. minúte sa dostali k presilovke, v ktorej síce Riečického viackrát ohrozili, ale neprekonali. O päť minút mali 74-sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekvapili obranu Košičanov na čele s brankárom Riečickým. Bartánus mohol v 55. minúte spečatiť hetrik, ale brankár Vošvrda mu zmaril radosť efektným zákrokom.