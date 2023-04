TEL: Rapáč zažil šialený zápas, Hain ťažko hľadal slová

Zvolen 10. apríla (TASR) – Neuveriteľný záver priniesol piaty semifinálový zápas play off hokejovej Tipos extraligy medzi Zvolenom a Spišskou Novou Vsou. Za vyrovnaného stavu série 2:2 na zápasy v druhej tretine viedli Spišiaci už o tri góly, keď bolo 1:4, avšak domáci hokejisti spod Pustého hradu otočili vývoj na 5:4 a tento stav svietil na tabuli ešte necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času. Lenže tím z východu republiky nezložil zbrane a za 126 sekúnd dvoma gólmi rozhodol o triumfe 6:5!



"Ani neviem čo sa to tu stalo, tiež som sa iba pozeral, nemám slov. Bol to divoký, šialený zápas. Nikdy som ešte takýto nehral. Zvolen nás tretiu tretinu drvil, my sme robili chybu za chybou. Oni korčuľovali, boli silní na puku, vytvárali si šance. Treba férovo uznať, že Zvolenčania majú obrovskú kvalitu. Bol tam nesporný tlak z ich strany, my sme tomu dokázali ako – tak odolávať, ale potom Réway ukázal nespornú genialitu, vyslal neskutočnú nahrávku a bolo 5:5. Následne prišiel ďalší gól, takže sa tešíme a radujeme,“ hodnotil hektický záver piateho zápasu série kapitán Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč, ktorý otvoril skóre tohto duelu. Stále tak platí, že ak Spišiaci dali prvý gól v stretnutí play-off, tak nikdy neprehrali v riadnom hracom čase ani v predĺžení. Vo Zvolene však boli k tomu za stavu 5:4 pre domácich veľmi blízko. „To už bolo na zabitie sa, bol som blízko pred infarktom, ale stal sa asi zázrak a vyhrali sme,“ hodnotil okamih zvolenského obratu z 1:4 na 5:4 29-ročný krídelník Rapáč.



Zvolenčania nepredviedli v dvoch tretinách energický hokej. Kopili aj chyby a súper ich za ne trestal. Až v tretej tretine prepli zverenci trénera Oremusa na plné obrátky a privodili nevídaný zvrat. Napokon ani ten nestačil, aby sa ujali vedenia 3:2 v semifinálovej sérii hranej na štyri víťazstvá. „Ťažko sa hľadajú slová. Dotiahli sme náskok Spišskej, keď sme ju nechali odskočiť na rozdiel až troch gólov, takže som rád, že tím ukázal silu kolektívu v tretej tretine a otočil z 1:4 na 5:4. Avšak nemôže sa takémuto kvalitnému tímu ako sme my stať, že necelé štyri minúty pred koncom vedieme a jednoducho to pustíme. A ešte k tomu doma,“ hneval sa po prehre obranca Zvolena Samuel Hain, ktorý tretím svojim semifinálovým gólom znížil na 3:4. K priebehu nedeľného piateho duelu ešte poznamenal: „V prvých dvoch tretinách sme nemali energiu, niečo nám akoby zväzovalo ruky. Ťažko povedať z čoho pramenilo to množstvo chýb. Po vojne je však každý generál.“



Ak chcú Zvolenčania postúpiť do finále, musia vyhrať nielen v utorok na Spiši, ale aj následne vo štvrtok v prípadnom siedmom rozhodujúcom dueli na domácom ľade. „Vieme, že je to ťažké doháňať, no každopádne idem do Spišskej vyhrať. Musíme tam hrať hokej z tretej tretiny okrem úseku, kedy sme v závere dostali dva góly. Musíme byť stále aktívni, nebáť sa hrať s pukom a s energiou, ktorá nám chýbala v úvodných dvoch tretinách. Musíme nadviazať aj na výkon, ktorý sme predviedli v druhom zápase v Spišskej Novej Vsi, teda celkovo v štvrtom zápase série. Treba dať hlavy hore, pretože stále nie je koniec,“ prízvukoval 26-ročný Hain.



Kapitán Spišiakov Rapáč si tiež dobre uvedomuje silu zvolenského tímu a postupový mečbal nepreceňuje: „Vôbec nie je nič vyhraté a ani nalomené. Hrá sa na štyri víťazné zápasy. Boli sme v podobnej situácii vo štvrťfinále aj proti Banskej Bystrici, napokon sme z tých dvoch zápasov zvládli až ten posledný. Uvedomujeme si, že toto je len ďalší krok a k štyrom víťazstvám ide ťažká cesta, je to ešte veľmi ďaleko, aj keď to samozrejme budeme chcieť doma rozhodnúť.“