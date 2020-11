TEL: Šeliga vrátil novozámocké kormidlo Hrnčárovi

Nové Zámky 11. novembra (TASR) - Tri zápasy, sedem bodov. Taká je bilancia dočasného trénera hokejistov HC Nové Zámky Miloša Šeligu, ktorý na tri zápasy nahradil vo funkcii Martina Hrnčára. Po utorňajšej prehre v Košiciach (3:4 sn) sa už trénerský štáb Novozámčanov vráti do bežnej podoby a kroky dočasného trénera Šeligu smerujú späť do firmy na výrobu nábytku.



Hrnčár musel spoločne s asistentom Marekom Dubcom absolvovať karanténu a tak došlo k nezvyčajnej zmene v trénerskom štábe. Šeliga bol v kontakte s Hrnčárom už počas sezóny a aj vďaka synovi Martinovi, obrancovi "býkov", pozorne sledoval výsledky tímu. Predošlé trénerské skúsenosti získal v minulej sezóne pri mládežníkoch Zvolena a Popradu, počas krátkej anabázy zanechal pozitívny dojem aj v mužskej extralige.



Novozámčania pod jeho vedením zdolali Liptovský Mikuláš aj Banskú Bystricu a z Košíc si odniesli bod, hoci neboli ďaleko aj od troch. "Za tých pár dní sme získali sedem bodov. Verím, že tímu sa bude dariť aj naďalej. Chlapci budú pracovať a život pôjde ďalej. Ja odchádzam do práce, budem už iba fanúšik. Nejaké veci s klubom asi budeme konzultovať a budúcnosť je otvorená," poznamenal Šeliga po trojzápasovej extraligovej epizóde.



Počas nej dostal šancu aj 20-ročný brankár Jakub Lackovič, pre ktorého bol duel v Košiciach iba tretí v najvyššej slovenskej súťaži a zároveň prvý v sezóne 2020/2021. "Henri Kiviaho chytal v predošlých zápasoch fantasticky, no potreboval vyfúknuť. 'Lacek' podal v Košiciach skvelý výkon, na zápas sa pripravil a nerozhodil ho ani nešťastný prvý gól," zhodnotil Šeliga narážajúc na zásah Pavla Klhůfeka z 13. minúty. "Zakončujúcemu hráčovi som vypichol puk, ten letel nado mnou a smoliarsky som si ho zrazil do bránky. Po tom góle to bolo trochu ťažšie, ale chytil som sa zopár zákrokmi a dostal som sa do toho. Po dlhej ceste sa ťažko začína a myslím si, že bod z Košíc je vždy dobrý. Bol to môj prvý zápas a veľmi som ho chcel vyhrať. Okolnosti to však zariadili inak," poznamenal Lackovič. Novozámčania majú po zápase v Košiciach odohraných už 10 zápasov, najviac z celej ligy. Až do dohto zápasu boli na prvom mieste tabuľky, z ktorého ich zosadila stále stopercentná Nitra. Aj tak je však 19 bodov a priebežná druhá priečka lichotivou vizitkou tímu, ktorý sa v uplynulých sezónach pohyboval skôr v druhej polovici štartového poľa. "Atmosféra je výborná. Keď sa vyhráva, tak je pohoda na tréningoch i v šatni. Celá kabína si to užíva a veríme, že nám to vydrží celú sezónu. Pohľad na tabuľku je pekný, ale je potrebné stále pracovať, pretože udržať sa hore je ťažšie, ako sa tam dostať," dodal Lackovič.