Šláger ligy na Slovane rozhodol dôraz, Kytnár: Nedali sme im priestor

Bratislava 20. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zaslúžene triumfovali v šlágri 45. kola Tipos extraligy. Na domácom ľade zdolali Nové Zámky 5:0 po presvedčivom výkone.



Zámčania vyslali na bránku Slovana 28 striel, ale brankára Jareda Coreaua neprekonali ani raz. "Nemyslím si, že výsledok odzrkadľuje dianie na ľade. Ale Slovan bol jednoducho dôraznejší. Dal nám góly z priestorov, kde to bolí a tam bol lepší. Ale verím, že na konci roka v domácej odvete mu to vrátime," povedal obranca Zámkov Martin Chovan.



V tabuľke sa Slovan vzdialil Zámčanom na päť bodov. Pod jeho triumf sa podpísal nielen kanadský brankár, ale aj dobrá hra tretieho útoku s Kytnárom, Matoušekom a Lukošikom, ktorí hrali proti elitnej formácii Zámčanov. Dokopy nazbierali tri body. "Bol to jeden z faktorov. Ďalší bol náš dobrý pohyb, hrali sme aktívne, napádali sme ich a nedali sme im priestor tvoriť hru. Brankár ak nevidí puk, ťažko sa mu chytá. Dnes nám to vyšlo," povedal Milan Kytnár.