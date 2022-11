TEL: Slovák Čederle mieri z Liberca na hosťovanie do Nitry

Liberec 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Sebastian Čederle odchádza na vlastnú žiadosť z českého tímu Bílí Tygři Liberec na hosťovanie do HK Nitra. Informovala o tom oficiálna stránka českého extraligistu.



"So Sebastiánom sme sa dohodli, že ho z dôvodu menšieho herného vyťaženia uvoľníme na hosťovanie do Nitry, kde bude mať možnosť rozvíjať sa v slovenskej extralige. V prípade potreby si ho môžeme v januári stiahnuť späť. Prajem mu, nech sa mu v novom pôsobisku darí," uviedol športový manažér Patrik Augusta.



Dvadsaťdvaročný útočník nastúpil za Liberec v tohtoročnej sezóne v siedmich zápasoch, no nezískal ani bod.