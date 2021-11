TEL: Slovan a Poprad si vymenili útočníkov, Kundrik za Šoteka

Bratislava/Poprad 9. novembra (TASR) - Extraligové kluby HC Slovan Bratislava a HK Poprad zrealizovali výmenu dvoch útočníkov. Do Popradu sa po 1,5-ročnom pôsobení v Slovane vrátil Peter Kundrik, opačným smerom zamieril Alex Šotek. Informovala o tom oficiálna stránka "kamzíkov".



Kundrik sa už pripojil k staronovým spoluhráčom. "Môj cieľ je pomôcť tímu najlepšie ako budem vedieť. Chcem potiahnuť tím svojou energiou a bojovnosťou. Viem, že v klube bola ťažká situácia, ale verím, že sa rýchlo zdvihneme a začneme vyhrávať," povedal Kundrik pre klubovú stránku Popradu. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 odohral za A-mužstvo Slovana 4 zápasy, v ktorých nebodoval. Hernú prax si udržiaval vo farmárskom tíme Modré krídla Slovan v SHL. V 10 zápasoch získal 7 kanadských bodov za 5 gólov a 2 asistencie.



Opačným smerom zamieril 17-ročný Šotek, ktorý v prebiehajúcom ročníku odohral za Poprad 9 zápasov bez bodového zisku. Nastupoval aj v juniorskej súťaži v dresoch Popradu a slovenskej "osemnástky". Štarty zaznamenal aj v Slovenskej hokejovej lige (SHL) vo farbách Levíc a SR 18. "Je to talent, ale my sme mu nevedeli garantovať priestor v A-mužstve. Slovan má výhodu, že má v SHL farmu, ktorá vie byť prínosná pre rozvoj mladých hráčov," uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.