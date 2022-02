TEL: Slovan angažoval kanadského brankára Petersa

Bratislava 15. februára (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HC Slovan Bratislava angažovalo v posledný deň prestupového obdobia Kanaďana Anthonyho Petersa. Brankár, ktorého brat Justin Peters sa v minulosti presadil aj do NHL, vytvorí gólmanskú trojicu s Clintom Windsorom a Samuelom Hlavajom.



"Veríme, že bude ten posledný chýbajúci kamienok v zostave na play off a do bránkoviska prinesie v prípade potreby ešte viac istoty a skúseností," povedal generálny manažér "belasých" Maroš Krajčí pre klubovú stránku.



V doterajšom priebehu sezóny 2021/2022 hral za Graz99ers v medzinárodnej IHL. V 4 zápasoch mal 90,2-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,17 inkasovaného gólu na zápas. Prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v nižších zámorských ligách, vyskúšal si aj súťaže v Nemecku a Švédsku. "Máme na neho výborné referencie, a to na jeho výkony na ľade, ako aj na správanie v kabíne. V čase, keď do zostavy môže kedykoľvek negatívnym spôsobom zasiahnuť covid, je takmer nevyhnutnosť mať k dispozícii troch solídnych brankárov," poznamenal Krajčí. Po príchode 31-ročného Petersa je na súpiske Slovana osem legionárov, pričom do zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi.