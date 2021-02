TEL: Slovan Bratislava podľahol hráčom Dukla Michalovce v 40. kole

TEL - 40. kolo:



HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)



Góly: 51. Rapáč (Bortňák, Matoušek), 59. Rapáč (Urbánek) - 10. Šedivý (Hickmott), 18. Suja (Regenda, Mašlonka), 22. Galamboš (Mudrák, Regenda). Rozhodovali: D. Konc st., Žák - D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan: Parks - Valach, Sersen, Meszároš, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Brodzinski - Urbánek, Harris, Zigo - Ranford, Kytnár, Šišovský - Rapáč, Bortňák, Matoušek - Jendek, Uram, Kundrik



Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, Southorn, Šedivý, Ťavoda, Louis, Stripai - Hickmott, Lalancette, Lehtonen - Regenda, Suja, Bartánus - Török, Galamboš, Mašlonka - Mesároš, Lačný, Chalupa - Ragan

Na snímke gól, vľavo brankár Tyler Parks (Slovan) a vpravo strelec gólu Jakub Suja (Michalovce) v predohrávke 40. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 18. februára 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava Nerijus Ališauskas, Tomáš Zigo (obaja Slovan), brankár Tomáš Tomek a Jordon Southorn (obaja Michalovce) v predohrávke 40. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 18. februára 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlasy trénerov:



Róbert Döme, tréner Slovana: "Pre nás to bol nešťastný zápas. Súhlasím s kolegom, že sme nehrali dobre v prvej tretine, hostia boli lepší. Chýbajú nám kľúčoví hráči, museli sme improvizovať a dnes sa nám zranili ďalší. Ale to nie je výhovorka. V závere sme mohli vyrovnať, nepodarilo sa, taký je hokej. Hrali sme len 40 minút a nie 60. Ale prístup hráčov si vážime. Prehra nás mrzí, aj keď sme ukázali veľký charakter."



Tomasz Valtonen, tréner Michaloviec: "Bol to náročný zápas. Dobre sme začali, v prvej tretine sme boli lepším tímom. Potom sa hra vyrovnala, ale záver sme udržali. Slovan má dobré mužstvo, museli sme stále hrať naplno, bolo to fyzicky náročné. Tri body zo Slovana sú pre nás veľmi cenné."



Bratislava 18. februára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovej predohrávke 40. kola Tipos extraligy s Duklou Michalovce 2:3. "Belasí" zaknihovali druhú domácu prehru po sebe.Hostia začali lepšie, hneď v prvom striedaní si vytvorila ich prvá päťka mierny tlak, ale Parks si pripísal prvé dôležité zákroky. Michalovčania potom hrali presilovku, ale Bartánus v nej z pravého kruhu nenamieril presne. V polovici úvodného dejstva však Šedivý namieril od modrej čiary medzi betóny brankára a poslal hostí do vedenia. Aktivitu hostí neskôr gólovo vyjadril aj Suja v presilovej hre a Dukla si do kabíny odviezla dvojgólový náskok.Krátko po prestávke viedli hostia už o tri góly. Mudrák z uhla zakončil, Parks puk vyrazil pred seba a osamotený Galamboš dopravil puk do siete. Slovan aj potom pokračoval v slabom a bezduchom výkone, hostia hrali pozorne v defenzíve, jednoducho a veľmi disciplinovane. Druhá tretine v ďalšom priebehu veľa šancí nepriniesla, hostia boli po jej skončení oveľa spokojnejší ako domáci.V treťom dejstve si už Michalovčania nenechali vziať dôležité víťazstvo. Slovan sa snažil, jeho tréneri pozmenili formácie, ale narážal na dobre konsolidovanú defenzívu. Hráči Dukly vyhrávali dôležité osobné súboje v ich obrannom pásme, nepúšťali súpera do blízkosti bránkoviska. V závere však predsa len poľavili. Najskôr Rapáč zúžitkoval prihrávku Bortňáka spoza bránky a tréneri Slovana sa potom štyri minúty pred koncom odhodlali ku hre bez brankára. Zásluhou Rapáča strelili ešte jeden gól, ale to im už na zvrat nestačilo.