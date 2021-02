TEL: Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Slovan Bratislava

Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)



Góly: 21. Ihnačák (Breton, Mlynarovič), 30. Vašaš (Žiak), 37. Žiak (Bdžoch, Tamáši). Rozhodovali: Novák, Kalina - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 6:10 na 2 min, navyše Ihnačák (B.Bystrica) 10 min za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan Bratislava: Gudlevskis - Sersen, Brodzinski, Meszároš, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Valach - Matoušek, Harris, Zigo - Ranford, Urbánek, Šišovský - Peluso, Bortňák, Rapáč - Kundrik, Uram, Jendek



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Crevier, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz, Sojka - Sukeľ, Ihnačák, Faško-Rudáš - Sloboda, Mlynarovič, D'Aoust - Vašaš, Dvorský, Lamper - Kabáč, Tamáši, Výhonský



Na snímke uprostred brankár Kristers Gudlevskis (Slovan) počas zápasu 39. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica, v Bratislave 16. februára 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 3:0. Pre "baranov" to bol štvrtý triumf za sebou, Slovan naopak prehral po šnúre štyroch víťazstiev.Domáci začali lepšie, mali prvú šancu a hneď po nej aj presilovú hru. Belányi si však pripísal prvé úspešné zákroky. Zasahovať musel potom aj Gudlevskis po strelách Ihnačáka a Sukeľa. Bystričania mohli neskôr hrať presilovku, arbiter odpískal faul Ališauskasa na Vašasa, ale útočník hostí na priznal, že spadol sám. Toto športové gesto bolo na dlhé minúty najzaujímavejším okamihom v prvej tretine, sily sa potom vyrovnali a hralo sa prevažne v strednom pásme. Neskôr zaujal pokus Harrisa, ale ani strela kanadského útočníka nepriniesla zmenu skóre.Hneď na začiatku druhého dejstva však išli do vedenia "barani", keď strelu Bretona doklepol do siete Ihnačák. Od tej chvíle boli hostia lepší, výborne bránili a obetavo hrali aj v oslabení. Odmenou im bol gól Vašaša v polovici zápasu. Slovan sa v útoku trápil, jeho hráči nedokázali nič vymyslieť ani v početnej výhode. Hostia boli naopak veľmi efektívni a svoju deviatu strelu v zápase premenili na gól. Po prihrávke Bdžocha mieril presne Žiak.V tretej tretine sa Slovan snažil aspoň o korekciu výsledku, ale hostia mu húževnatosťou a obetavou hrou nedovolili vážnejšie ohroziť Belányiho. Naopak, ich náskok mohol ešte zvýšiť Výhonský, ale v samostatnom nájazde neuspel. Dvadsaťročný brankár Bystričanov si napokon pripísal druhý shutout v sezóne.Marián Bažány, tréner Slovana:Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: