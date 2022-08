TEL: Slovan na úvod v Poprade, v 1. kole aj dve regionálne derby

Zástupcovia extraligových hokejových klubov sa zúčastnili žrebu 1. kola jubilejného 30. ročníka slovenskej najvyššej hokejovej súťaže v Bratislave vo štvrtok 11. augusta 2022. Na snímke prezident HK Nitra Miroslav Kováčik. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

žreb 1. kola:



HC´05 Banská Bystrica - HK Grotto Spišská Nová Ves



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice



HK Poprad - HC Slovan Bratislava



HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky



HC 21 Prešov - MHK 32 Liptovský Mikuláš



HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín



Bratislava 11. augusta (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava odštartujú obhajobu majstrovského titulu v piatok 16. septembra na štadióne HK Poprad. Rozhodol o tom štvrtkový žreb úvodného kola jubilejného 30. ročníka najvyššej súťaže. To prinesie aj regionálne derby HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice a HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky. Ďalšie dvojice tvoria HC´05 Banská Bystrica - HK Grotto Spišská Nová Ves, HC 21 Prešov - MHK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín.Extraliga bude mať v ročníku 2022/2023 rovnaké zloženie ako v uplynulej sezóne. V základnej časti bude hrať každý z 12 tímov s každým súperom dvakrát doma a dvakrát vonku, plus šesť regionálnych kôl. termíny play off budú fixné a nový majster bude známy najneskôr vo štvrtok 27. apríla. Majstrovský titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý sa v novej sezóne predstaví aj v Lige majstrov.povedal na žrebe nový športový riaditeľ Oto Haščák." povedal generálny manažér Popradu Ľudovít Jurinyi, ktorý verí, že Poprad sa znova pokúsi získať vytúžený titul:Vicemajstrov z Nitry čaká regionálne derby so Zámkami.povedal prezident klubu Miroslav Kováčik. Na derby sa teší aj riaditeľ Zámkov Imre Valášek:O zisk titulu chcú zabojovať aj Košičania.povedal športový manažér klubu Gabriel Spilar. Vysoké ambície majú v Banskej Bystrici, ktorú na úvod čaká domáci zápas s HK Grotto Spišská Nová Ves.uviedol športový manažér Michal Hudec.Liptovský Mikuláš skončil v uplynulej sezóne na poslednom miesta a musel hrať baráž so Žilinou. V nej triumfoval 4:1 na zápasy a udržal si extraligovú príslušnosť. Teraz by sa chceli Liptáci dostať vyššie.povedal športový riaditeľ Vlastimil Škandera.Zatiaľ však nie je jasné, ako bude fungovať systém zostupu z najvyššej súťaže. Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) totiž stále nesúhlasí s rozhodnutím výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Jeho členovia schválili model, podľa ktorého vypadne posledný tím Tipos extraligy priamo do nižšej SHL. Víťaz druhej najvyššej súťaže postúpi medzi elitu tiež priamo. APHK však tvrdí, že o modeloch súťaží rozhoduje Ligová rada a nie VV SZĽH, a zaskočilo ju aj neskoré rozhodnutie v tejto dôležitej veci.uviedla riaditeľka APHK Aneta Büdiová.