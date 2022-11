TEL: Slovan prehral doma s Trenčínom 1:2 po nájazdoch

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:2 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 25. Fominych (Mackenzie, Haščák) - 45. Petráš (Tourigny), rozh. nájazd: Tourigny. Rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - Gegáň, Haringa, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 4538 divákov.



Slovan: Hlavaj - Mackenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Gennaro, Haščák - Petriska, Kytnár, Matoušek - Šotek, Minárik, Dej



Trenčín: LaCouvee - Ulrych, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Hlaváč, Martiška, Stacha - Petráš, Sojčík, Sloboda - Thelin, Flick, Valach - Krajčovič, Jurák, Obdržálek - Stahoň, Ferenyi, Gaťár

Bratislava 25. novembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Tipos extraligy na ľade bratislavského Slovana 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch a poskočili na ôsme miesto tabuľky. "Belasí" sú druhí za Novými Zámkami, no odohrali o dve stretnutia menej.Po bezgólovej prvej tretine sa dostal Slovan do vedenia v 25. minúte zásluhou Daniila Fominycha, pre ktorého to bol siedmy gól v prebiehajúcej sezóne. V 45. minúte vyrovnal svojím desiatym gólom v ročníku Šimon Petráš a duel dospel nakoniec až do nájazdov. V siedmej sérii rozhodol o výhre hostí Miguel Tourigny.