TEL: Slovan sa dohodol na ročnej zmluve s odchovancom Bezákom

Bratislava 30. júna (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnej zmluve s Adamom Bezákom.



Čoskoro tridsaťdvaročný útočník je odchovanec klubu, v drese "belasých" pôsobil na začiatku svojej kariéry v rokoch 2008 až 2010. Zahrali si aj v kanadskej juniorskej QMJHL, nižších švédskych súťažiach, štyri roky pôsobil v Holandsku. Na Slovensku okrem Slovana obliekal dresy Trnavy, Banskej Bystrice, Brezna, Trenčína, Žiliny, Michaloviec a v uplynulej sezóne pôsobil v iClinic Bratislava Capitals v medzinárodnej ICE Hockey League. Vrátane štvrťfinále play off nastúpil na 53 zápasov, v ktorých zaznamenal deväť bodov (6+3).



"Adama Bezáka vítame po rokoch naspäť v našom drese a verím, že sa mu nasledujúca sezóna vydarí. Ako tréner od neho budem očakávať najmä zodpovednú defenzívnu prácu, využívať ho budem tiež v špeciálnych formáciách. Do tímu by mal priniesť dobrú energiu a verím, že pridá aj presné zásahy. Vlani som ho viackrát videl v drese Bratislava Capitals, kde sa svojich úloh chopil celkom slušne. Verím, že na podobné výkony nadviaže aj u nás," pre oficiálnu stránku Slovana to uviedol tréner Robert Döme.