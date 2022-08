TEL: Slovan vystužil brankársky post o Kanaďana Coreaua

Bratislava 5. augusta (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal dvojročnú zmluvu s kanadským brankárom Jaredom Coreauom. Ako informoval klub, do Bratislavy pricestuje na budúci týždeň a v bránkovisku doplní Samuela Baroša a Samuela Hlavaja.



Coreau má skúsenosti z NHL a AHL. Chytal za Detroit Red Wings a výborne so počínal aj v jeho farmárskom tíme Grand Rapids Griffins. Mal veľký podiel na zisku Calderovho pohára v roku 2017. V polovici sezóny 2020/21 sa dohodol na pôsobení s tímom Bratislava Capitals, vo vlaňajšej sezóne pokračoval v nadnárodnej IHL v klube Black Wings Linz. "Príchod Jareda Coreaua je výsledkom dlhodobej práce klubového skautingu. Od konca uplynulej sezóny sme sledovali veľké množstvo brankárov z USA a Kanady. Nechceli sme sa však unáhliť, pretože nám bolo jasné, že vzhľadom na ambície klubu v extralige, ako aj na medzinárodnom ľade potrebujeme kvalitného a skúseného brankára. Jared má na svojom konte 21 zápasov v NHL a takmer 250 v AHL. Zo všetkých brankárov, o ktorých sme uvažovali, má najviac skúseností. Zo vzájomných rozhovorov sme nadobudli pocit, že po vlaňajšej sezóne, ktorú strávil v slabšom tíme, má obrovskú motiváciu hrať v Slovane a opäť bojovať o trofeje. Navyše z predchádzajúcieho pôsobenia v Bratislava Capitals veľmi dobre pozná tunajšie prostredie a do Bratislavy sa vyslovene teší," povedal športový riaditeľ Slovana Oto Haščák.