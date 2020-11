TEL: Slovan zdolal Michalovce v predohrávke 12. kola

Tipos extraliga - predohrávka 12. kola:



Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 7:4 (4:1, 3:2, 0:1)



Góly: 2. Studenič (Štajnoch, Ranford), 2. O'Donnell (Gašpar, Lee), 18. Kytnár (Gašpar, Sersen), 19. Gašpar (O'Donnell, Urbánek), 22. Studenič (Valach, Štajnoch), 24. Ališauskas (Zigo, Sersen), 37. Rapáč (Jendek) – 5. Ragan (Török, Mihálik), 27. Takáč (Southorn), 33. Galamboš (Takáč, Southorn), 60. Török (Ťavoda). Rozhodovali: D. Konc st., Hronský – Šefčík, Hercog, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Maier (Slovan) 10 min a Louis (Michalovce) 5 min + DKZ za zhodenie rukavíc, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Slovan Bratislava: Makarov - Sersen, Ališauskas, Bačik, Štajnoch, Lee, Valach, Maier, Beňo - Harris, Zigo, Buček - Studenič, Kytnár, Ranford - O'Donnel, Urbánek, Gašpar - Jendek, Petráš, Rapáč



Michalovce: Škorvánek (21. Tomek) - McCormack, Ventelä, Southorn, Mihálik, Zeleňák, Louis, Bždoch, Ťavoda - Hickmott, Lalancette, Regenda - Takáč, Galamboš, Bartánus - Korhonen, Češík, Mašlonka - Ragan, Farkaš, Török

hlasy po zápase:



Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali vo štvrtkovej predohrávke 12. kola Tipos extraligy Duklu Ingema Michalovce 7:4. Slovanisti zaknihovali štvrtý triumf po sebe, proti Michalovciam odohrali svoj jubilejný 1000. zápas v základnej časti v najvyššej slovenskej súťaži.Slovan začal výborne, už po 64 sekundách ho poslal do vedenia Studenič. O ďalších 20 sekúnd išli domáci do dvojgólového vedenia, keď Gašpar vybojoval puk a O'Donnell ho poslal do siete. Hostia však stihli odpovedať po rýchlom protiútoku, v piatej minúte znížil Ragan. Slovan po tomto góle opäť prebral iniciatívu, jeho hráči s ľahkosťou kombinovali a do konca úvodnej tretiny ešte zvýšili vedenie zásluhou Kytnára a Gašpara.Domáci napriek náskoku vstúpili razantne aj do úvodu druhej tretiny. Už po dvoch minútach dostal puk do jazdy Studenič a perfektným blafákom zvýšil na 5:1. To už bol v bránke hostí Tomáš Tomek a v 24. minúte musel opäť ťahať puk zo siete po presnej strele Ališauskasa. Potom však prišli chvíle hostí. Najskôr Takáč v oslabení znížil na rozdiel štyroch gólov a o šesť minút neskôr dal tretí gól hostí Galamboš. Do kabín však išiel Slovan s náskokom štyroch gólov, pretože v 37. minúte Rapáč dobre zareagoval v bránkovisku na strelu Jendeka a po tom, čo Tomekovi vypadol puk, ho útočník Slovana poslal do bránky.Strelecky boli prvé dve tretiny vyrovnané, no Slovan ťažil najmä z toho, že pokusy jeho hráčov smerovali častejšie na bránku ako strely hostí. Platilo to aj v tretej tretine, "belasí" mohli prikrášliť triumf najmä vďaka presilovým hrám, ale Tomek už neinkasoval. Makarov však áno, keď ho 33 sekúnd pred koncom prekonal Török a stanovil konečný rezultát. Ihneď po góle sa do pästnej výmeny pustili Maier a Louis, hosťujúci obranca knokautoval domáceho beka, ktorého museli odviesť na nosidlách.