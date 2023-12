TEL: Spišiaci udržali náskok napriek prehre,Michalovce zmenšili stratu

Tipos extraliga - 27. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce – HK Dukla Trenčín 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)



Góly: 14. Santos (Daugavinš, Pearson), 37. Santos (Pearson, Jasečko), 40. Solenský (Vašaš), 57. Santos (Daugavinš), 58. Valach (Puliš) - 50. Pietroniro (Baláž, Petráš), 50. Giľák (Hudec). Rozhodovali: Jobbágy, Orolin - Pribula, Šoltés, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



Michalovce: Glosár – Macejko, Bindulis, Jasečko, Cibák, Stripai, Michalčin, Fedor, Varga - Daugavinš, Pearson, Santos - Puliš, Heard, Valach - Bjalončík, Suja, Paločko - Vašaš, Solenský, Kabáč



Trenčín: Borák - Pietroniro, Nemčík, Petrovický, Starosta, Kupec, Ekberg, Lichanec, Hlaváč - Charbonneau, Conway, Hudec - Petráš, Vaňo, Giľák - Škvarek, Sojčík, Krajčovič







HK Poprad – HC 19 Humenné 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)



Góly: 1. Coulter (McFadden, Turan), 24. Kukuča (Brincko), 26. Urbánek (Kukuča, McFadden), 36. Mlynarovič (Turan, Peresunko), 42. Dmowski, 57. Kukuča (McFadden). Rozhodovali: Novák, Crman – Ordzovenský, Jurčiak, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 1631 divákov.



Poprad: Vay – Turan, McFadden, Brincko, Kotvan, D. Brejčák, Česánek, Betker – Kukuča, Coulter, Dmowski – Calof, Urbánek, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Peresunko – Melcher, Halama, Przygodzki – Oško



Humenné: Kozel (41. Galimov) – Novický, Glazkov, Sergienko, Meliško, Diakov, Novota, Jacko – Šoltés, Linet, Lapšanský – Handlovský, Krajňák, Borov – Horvát, Lačný, Ragan – Thomka







HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 40. Langkow (C. Hults), 41. R. Bondra (C. Hults, Mudrák), 58. Langkow (Zuzin) – 40. Myklucha (Ališauskas, Merežko), 60. Drábek (Myklucha). Rozhodovali: M. Korba, Krajčík – Tichý, Gegáň. Vylúčení na 2 min.: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1793 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Hain, Sládok, Čulík – Kašlík, M. Hults, R. Bondra – Mucha, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Langkow, M. Hecl – Csányi, Šiška, Kolenič



Sp. N. Ves: Surák – Merežko, Ališauskas, J. Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Groch – Archambault, Nellis, Bakoš – Burgess, Kerbashian, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan – Hamráček, Bortňák, Drábek







HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)



Góly: 3. Quince (Lahtinen, Sukeľ), 41. Uhrík (Egle, Vasiljev), 59. Vasiljev (Žilka), 60. Nauš (Berry) - 46. Bačo (Jokeľ, Havrila). Rozhodovali: Výleta, Goga - Frimmel, Stanzel, vylúčení 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 783 divákov



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Lalík, Mezovský, Vasiljev, Žilka, Fekiač, Hraško, Vojtech, Jendroľ - Lahtinen, Quince, Réway - Berry, Egle, Nauš - J. Sukeľ, Uhrík, Avtsin - Tkáč, Vankúš, Valigura



Košice: Janus - Ferenc, Breton, Olsson, Šedivý, Bartoš, Deyl, Mihalik - Lunter, Berger, Chovan - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lamper, Šimun, Rogoň - Bačo, Havrila, Jokeľ







HC Slovan Bratislava - HK Nitra 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)



Góly: 14. Ahnelöv (Korenčík, Fominych), 23. Ranford (Poirier), 45. Poirier (Ranford, Takáč) - 29. Gajdoš (Gates, Čederle), 34. Cotton (Bajtek, Gill), 38. Buček (Gill, Harper), 44. Bubela (Jackson, Gates), 59. Jackson (Vitáloš). Rozhodovali: Žák, Štefik - M. Orolin, Valo, vylúčení: 7:5, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 4244 divákov



Slovan: Coreau – Korenčík, Ahnelöv, Romančík, Golian, Maier, Beňo, Demo – Takáč, Poirier, Ranford – Pecararo, Findlay, Fominych – Žitný, Šille, Lukošík – S. Petráš, Preisinger, Török – Jasenec



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Gajdoš, Bača, Stacha, Vitáloš, Fatul – Buček, Gill, Jackson – Harper, Gates, Bubela – Okoličány, Čederle, Lacka – Hrnka, Slovák, Bajtek - Ridzoň







HC MIKRON Nové Zámky – HC '05 Banská Bystrica 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)



Góly: 42. Michnáč (Roy, Mamčics), 51. Kováč (Ružek, Ondrušek) - 13. Gašpar (Bíreš, Macek), 22. Adam (Faith), 28. Bačik (Wilkins, Hora), 38. Faith (Stránský, Hora), 60. Turnbull (Vela). Rozhodovali: Baluška, Snášel - Jedlička, Kacej, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 1347 divákov



Nové Zámky: Kantor - Novajovský, Kozák, Laurenčík, Mamčics, Ligas, Roman, Mészáros, Ružek - Michnáč, Roy, Stupka - J. Mikúš, Johnson, T. Mikúš - Števuliak, Prokeš, Šišovský - Fafrák, Ondrušek, Kováč



Banská Bystrica: Belányi – Šenkeřík, Bačik, D. Stránsky, Hora, Luža, Ďatelinka – Turnbull, Vela, Wilkins – Faith, Adam, Petriska – Macek, Bíreš, Gašpar – Štrauch, A. Stránsky, Výhonský







tabuľka:



1. Spišská Nová Ves 27 16 2 1 8 92:70 53



2. Košice 27 15 0 3 9 86:67 48



3. Michalovce 27 14 2 1 10 97:71 47



4. Banská Bystrica 27 13 3 0 11 79:90 45



5. Poprad 27 13 2 1 11 89:71 44



6. Zvolen 27 12 1 6 8 99:87 44



7. Nitra 27 11 3 1 12 95:93 40



8. Liptovský Mikuláš 27 11 2 2 12 84:87 39



9. Dukla Trenčín 27 9 4 0 14 74:92 35



10. Nové Zámky 27 10 1 2 14 83:90 34



11. Slovan Bratislava 27 9 1 3 14 81:99 32



12. HC 19 Humenné 27 7 1 2 17 67:109 25





Bratislava 20. decembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi udržali v 27. kole slovenskej Tipos extraligy vedenie i päťbodový náskok na čele tabuľky napriek prehre 2:3 na ľade Zvolena. Ich prenasledovateľ a obhajca titulu z Košíc taktiež zaváhal, keď prehral 1:4 v Liptovskom Mikuláši.Na rozdiel jedného bodu od obhajcov titulu sa tak dotiahli Michalovce, ktoré si poradili s Duklou Trenčín 5:2. Ďalšie štyri tímy, ktoré delí len päť bodov, si odniesli po tri body a udržali tak svoje postavenie v tabuľke. Medzi ne patrí aj siedma Nitra, ktorá uštedrila Slovanu Bratislava domácu prehru 3:5. "Belasí" odohrali prvý zápas pod novým trénerom Petrom Oremusom. Piaty Poprad zas deklasoval nováčika z Humenného, ktorému patrí posledné miesto - vyhral vysoko 6:0.